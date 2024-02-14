Роттердам. Монфис победил Шаповалова в первом круге, Раонич впервые с 2020 года сыграет в четвертьфинале

На турнире АТР 500 в Нидерландах проходят матчи третьего игрового дня

Роттердам, Нидерланды • 12-18 февраля • хард (зал) • €2,290,720

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция, WC) — Денис Шаповалов (Канада, Q) 7:6(4), 7:6(5)

Эмил Руусувуори (Финляндия) — Уго Умбер (Франция, 7) 7:6(5), 4:6, 6:3

Григор Димитров (Болгария, 6) — Лоренцо Сонего (Италия) 7:6(4), 6:3

Гаэль Монфис провел третий поединок против Дениса Шаповалова и одержал вторую победу. Французский теннисист выиграл второй матч в этом году и дальше сыграет против победителя встречи Янник Синнер — Ботик ван де Зандсхулп.

Второй круг

Милош Раонич (Канада, PR) — Александр Бублик (Казахстан, 8) 6:4, 6:4

Милош Раонич второй раз сыграл против Александра Бублика и второй раз его обыграл. Канадский теннисист впервые с ноября 2020 года сыграет в четвертьфинале турнира АТР (тогда он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Париже). Напомним, что в прошлом году экс-шестая ракетка мира Раонич вернулся в Тур после двухлетнего перерыва, связанного с травмами.

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