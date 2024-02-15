Буэнос-Айрес. Ярри совершил камбэк в матче с Вавринкой, Диас Акоста одержал самую рейтинговую победу в карьере

На турнире АТР 250 в Аргентине известны первые участники 1/4 финала

Буэнос-Айрес, Аргентина • 12-18 февраля • грунт • $728,185

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Николас Ярри (Чили, 3) — Стэн Вавринка (Швейцария) 6:7(3), 6:2, 7:6(5)

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 6) — Даниэль Элаи Галан (Колумбия, Q) 6:3, 6:0

Душан Лайович (Сербия) — Алехандро Табило (Чили) 6:4, 1:6, 6:1

Факундо Диас Акоста (Аргентина, WC) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) 7:6(3), 6:0

Николас Ярри одержал свою 100-ю победу на уровне АТР, после того, как отыграл подачу на матч Стена Ваврики и оказался сильнее на тай-брейке третьего сета. Чилиец сравнял счет в личном противостоянии с Вавринкой, взяв реванш за поражение в 2018 году. В четвертьфинале турнира Ярри встретится с шестым сеяным Томасом Мартином Этчеверри. В прошлом году чилийский теннисист впервые за четыре встречи сумел обыграть Этчеверри (на турнире в Сантьяго).

Факундо Диас Акоста одержал самую рейтинговую победу в карьере, одолев 22-ю ракетку мира Франсиско Серундоло (сравнял счет в их личном противостоянии — 2-2) и вторую неделю подряд сыграет в четвертьфинале турнира АТР. Дальше аргентинец сыграет против серба Душана Лайовича.

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