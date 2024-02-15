Доха. Плишкова продлила свою победную серию, Фернандес и Коллинс вышли в четвертьфинал

На турнире WTA 1000 в Катаре состоялись матчи третьего круга

Доха, Катар • 11-17 февраля • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Екатерина Александрова (-, 14) 6:1, 6:4

Виктория Азаренко (-) — Елена Остапенко (Латвия, 8) 6:0, 6:3

Наоми Осака (Япония) — Леся Цуренко (Украина) — отказ

Каролина Плишкова (Чехия) — Линда Носкова (Чехия) 3:6, 7:5, 6:1

Лейла Фернандес (Канада) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) 7:5, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Эмма Наварро (США, 16) 6:7(7), 6:4

Анастасия Павлюченкова (-) — Маркета Вондроушова (Чехия, 6) 7:5, 6:3

Даниэль Коллинс (США, Q) — Катержина Синякова (Чехия) 6:4, 6:3

Ига Швёнтек третий год подряд вышла в четвертьфинал на турнире в Дохе. Предыдущие два сезона полька становилась здесь чемпионкой. Следующей соперницей Швёнтек будет Виктория Азаренко, которую она уже дважды обыгрывала в 2022 году в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде и третьем круге турнира WTA 1000 в Риме. В 2020 году Ига потерпела поражение от Азаренко в третьем круге US Open.

Каролина Плишкова выиграла восьмой матч подряд, и в последний раз чешка одержала столько побед в 2019 году, когда стала чемпионкой на турнире WTA 500 в Истборне и дошла до четвёртого круга на Уимблдоне. Напомним. что на прошлой неделе Плишкова выиграла титул WTA 250 в Клуж-Напоке. За выход в полуфинал Каролина будет бороться с Наоми Осакой, которую обыграла в прошлом месяце на турнире WTA 500 в Брисбене. В целом чешка ведёт 4-2 в очных встречах с японской теннисисткой.

Лейла Фернандес (№38 WTA) одержала шестую победу над соперницей из топ-10 рейтинга и проведёт второй четвертьфинал на турнире WTA 1000: в прошлом сезоне она сыграла на этой стадии в Гвадалахаре. Дальше канадка впервые сыграет против четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной.

Даниэль Коллинс вышла вперёд в счёте очных встреч с Катержиной Синяковой (2-1) и выиграла пятый матч подряд. Для американки это будет четвёртый четвертьфинал на турнирах WTA 1000, в котором она будет бороться за свой второй полуфинал на данном уровнем. Коллинс победила Анастасию Павлюченкову во всех трёх предыдущих матчах против неё.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua