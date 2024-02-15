Теннис
Роттердам. Синнер одолел Монфиса в трехсетовом поединке, Грикспор второй раз в карьере победил игрока топ-10
Результаты четвертого игрового дня на турнире АТР 500 в Нидерландах
Роттердам, Нидерланды • 12-18 февраля • хард (зал) • €2,290,720
Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Гаэль Монфис (Франция, WC) 6:3, 3:6, 6:3
Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша, 4) 6:7(5), 7:6(5), 7:6(4)
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Эмил Руусувуори (Финляндия) LIVE
Григор Димитров (Болгария, 6) — Мартон Фучович (Венгрия) 6:3, 7:5
Александр Шевченко (Казахстан) — Хольгер Руне (Дания, 3) 6:4, 1:6, 6:3
Янник Синнер шестой раз сыграл против Гаэля Монфиса и одержал пятую победу. Итальянец третий год подряд сыграет в четвертьфинале турнира в Роттердаме и встретится там с канадцем Милошем Раоничем. В этом сезоне Синнер выиграл девятый матч подряд, а его общая победная серия составляет теперь 12 поединков.
Таллон Грикспор сравнял счет в противостоянии с Хубертом Хуркачем (2-2) и второй год подряд сыграет в четвертьфинале домашнего турнира. Победа над 8-й ракеткой мира стала для теннисиста из Нидерландов второй в матчах с соперниками из топ-10 и самой рейтинговой в карьере. Дальше Грикспор сыграет против победителя матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Эмил Руусувуори (Финляндия)
Григор Димитров второй раз в этом году победил Мартона Фучовича (общий противостояния стал 3-2 в пользу болгарина) и третий раз в сезоне сыграет в четвертьфинале. Следующим соперником Димитрова станет Александр Шевченко, победивший седьмую ракетку мира Хольгера Руне.
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