Роттердам. Синнер одолел Монфиса в трехсетовом поединке, Грикспор второй раз в карьере победил игрока топ-10

Результаты четвертого игрового дня на турнире АТР 500 в Нидерландах

Роттердам, Нидерланды • 12-18 февраля • хард (зал) • €2,290,720

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Гаэль Монфис (Франция, WC) 6:3, 3:6, 6:3

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша, 4) 6:7(5), 7:6(5), 7:6(4)

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Эмил Руусувуори (Финляндия) LIVE

Григор Димитров (Болгария, 6) — Мартон Фучович (Венгрия) 6:3, 7:5

Александр Шевченко (Казахстан) — Хольгер Руне (Дания, 3) 6:4, 1:6, 6:3

Янник Синнер шестой раз сыграл против Гаэля Монфиса и одержал пятую победу. Итальянец третий год подряд сыграет в четвертьфинале турнира в Роттердаме и встретится там с канадцем Милошем Раоничем. В этом сезоне Синнер выиграл девятый матч подряд, а его общая победная серия составляет теперь 12 поединков.

Таллон Грикспор сравнял счет в противостоянии с Хубертом Хуркачем (2-2) и второй год подряд сыграет в четвертьфинале домашнего турнира. Победа над 8-й ракеткой мира стала для теннисиста из Нидерландов второй в матчах с соперниками из топ-10 и самой рейтинговой в карьере. Дальше Грикспор сыграет против победителя матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Эмил Руусувуори (Финляндия)

Григор Димитров второй раз в этом году победил Мартона Фучовича (общий противостояния стал 3-2 в пользу болгарина) и третий раз в сезоне сыграет в четвертьфинале. Следующим соперником Димитрова станет Александр Шевченко, победивший седьмую ракетку мира Хольгера Руне.

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