Роттердам. Синнер выиграл десятый матч и подряд и стал соперником Монфиса во втором круге

Итоги третьего игрового дня на турнире АТР 500 в Роттердаме

Роттердам, Нидерланды • 12-18 февраля • хард (зал) • €2,290,720

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 6:3, 6:3

Хольгер Руне (Дания, 3) — Роман Сафиуллин (-) 6:4, 2:6, 6:1

Янник Синнер сыграл свой первый матч после победы на Australian Open-2024. Итальянец второй раз в этом году обыграл Ботика ван де Зандсхулпа и выиграл свой десятый матч подряд (восьмой в этом году). Во втором круге Янник Синнер сыграет против Гаэля Монфиса, у которого выиграл четыре матча из пяти сыгранных. В прошлом году Синнер победил Монфиса в трехсетовом поединке на «Мастерсе» в Торонто.

Второй круг

Алекс де Минор (Австралия, 5) — Давид Гоффен (Бельгия) 6:3, 6:1

Алекс де Минор провел пятый поединок против Давида Гоффена и одержал пятую победу. Австралиец третий год подряд сыграет в четвертьфинале турнира в Роттердаме и встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублев.

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