Стэн Вавринка: «Все, чего я хочу — ни о чем не жалеть в тот день, когда перестану играть»

Трехкратный победитель турниров Grand Slam Стэн Вавринка рассказал изданию Olé, что помогает ему продолжать наслаждаться теннисом, несмотря на тяжелый труд и возраст.

«Страсть к спорту, без сомнения. Я увлечен тем, что делаю. Это отличная возможность в жизни, когда ты находишь свою страсть и можешь превратить ее в свою работу. Восторг, который я испытываю от тенниса, возможность путешествовать по миру, факт возвращения в Аргентину и Буэнос-Айрес, шанс играть перед многими болельщиками со всего мира… Я наслаждаюсь каждой мелочью теннисной жизни… даже самой сложной… много тренироваться, быть дисциплинированным и чем-то жертвовать.

Я знаю, что это часть процесса, и я наслаждаюсь этой жизнью, но я также понимаю, что она не вечна, поэтому я хочу наслаждаться ею как можно больше. Когда я был подростком, я никогда не верил, что смогу достичь того, чего достиг. Я никогда не думал, что буду играть в 38 или 39 лет. Я всегда жил импульсом и пытался каждый день подталкивать себя, чтобы стать лучшим теннисистом. И я хочу продолжать совершенствоваться и посмотреть, как далеко я могу зайти. Все, чего я хочу, — ни о чем не жалеть в тот день, когда я перестану играть. Именно поэтому я продолжаю».

В первом раунде турнира ATP 250 в Буэнос-Айресе 38-летний Стэн Вавринка совершил камбэк проиграв первый сет Педро Качину и выиграл первый матч в 2024 году. В рейтинге ATP швейцарец сейчас занимает 60-ю позицию.

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