Делрей-Бич. Пол выиграл шестой матч подряд, Тиафо прошел в четвертьфинал

На турнире ATP 250 в США сыграны все матчи второго круга

Делрей-Бич, США • 12-18 февраля • хард • $742,350

Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Джордан Томпсон (Австралия) — Николас Морено Де Альборан (США, Q) 6:2, 6:2

Томми Пол (США, 3) — Алекс Микелсен (США) 5:7, 6:4, 7:6(4)

Флавио Коболли (Италия, LL) — Закери Швайда (США, Q) 6:4, 6:7(1), 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 2) — Раду Албот (Молдова, Q) 7:6(5), 7:6(4), 6:4

Чемпион турнира прошлой недели в Далласе Томми Пол продолжил свою победную серию, обыграв в трех сетах Алекса Микельсена. Пол вышел в свой 30-й четвертьфинал на турнирах АТР и 24-й на харде. В следующем раунде американец сыграет с Джорданом Томпсоном, которому проиграл в 2019 году на турнире в Хертогенбосе.

Фрэнсис Тиафо выиграл все три поединка в противостоянии с Раду Алботом. Что интересно, и Тиафо (2018), и Албот (2019) являются бывшими чемпионами турнира в Делрей-Бич. Американец уже в четвертый раз за пять своих выступлений дошел до четвертьфинала этих соревнований. В пятницу он встретится с «лаки-лузером» Флавио Коболли из Италии.

Четвертьфинальные пары

Тейлор Фритц (США, 1) — Ринки Хиджиката (Австралия)

Маркос Гирон (США) — Патрик Кипсон (США, WC)

Джордан Томпсон (Австралия) — Томми Пол (США, 3)

Флавио Коболли (Италия, LL) — Фрэнсис Тиафо (США, 2)

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