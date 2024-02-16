Доха. Калинина и Сюй Ифань проведут дебютный совместный полуфинал

Украинско-китайская пара победила в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Катаре

Доха, Катар • 11-17 февраля • хард • $3,211,715

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Ангелина Калинина/Сюй Ифань (Украина/Китай) — Екатерина Александрова/Ирина Хромачёва (-/-) 4:6, 6:4, 10-8

Украинккая теннисистка третий раз в карьере сыграет в полуфинале парного разряда на уровне Тура. В 2019 году Калинина вместе с Нао Хибино дошла до этой стадии на турнире WTA 250 в Шэньчжэне, а в 2022 году с Белиндой Бенчич сыграла в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне.

Напомним, что Ангелина и Сюй Ифань во второй раз выступают вместе. На прошлой неделе они проиграли в первом круге турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Следующими соперницами украинско-китайской пары будет дуэт Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США/США).

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