Следить

Теннис

Доха. Калинина и Сюй Ифань проведут дебютный совместный полуфинал

Украинско-китайская пара победила в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Катаре

Доха, Катар • 11-17 февраля • хард • $3,211,715
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал
Ангелина Калинина/Сюй Ифань (Украина/Китай) — Екатерина Александрова/Ирина Хромачёва (-/-) 4:6, 6:4, 10-8

Украинккая теннисистка третий раз в карьере сыграет в полуфинале парного разряда на уровне Тура. В 2019 году Калинина вместе с Нао Хибино дошла до этой стадии на турнире WTA 250 в Шэньчжэне, а в 2022 году с Белиндой Бенчич сыграла в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне.

Напомним, что Ангелина и Сюй Ифань во второй раз выступают вместе. На прошлой неделе они проиграли в первом круге турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Следующими соперницами украинско-китайской пары будет дуэт Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США/США).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

Доха. Калинина и Сюй Ифань проведут дебютный совместный полуфинал

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Джозеф ПАРКЕР: «Чжан Чжилей сейчас в ударе, но я его вырублю»

Футбол

Лига Европы. Бенфика — Тулуза 2:1. Дубль Ди Марии с пенальти приносит победу «орлам»

Теннис

Доха. Калинина и Сюй Ифань проведут дебютный совместный полуфинал

Футбол

Дистрибьютор 1+1 media: Де-юре в UPL TV 13 клубов, а де-факто – 16

Автоспорт

Серхио Перес: Хочу провести ещё несколько лет в Red Bull

Футбол

«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля». Панарин сделал 3 голевые передачи

Баскетбол

Як він це робить?! Каррі на розминці закинув у кошик з тунелю, що веде у підтрибунку

Баскетбол

У мережі порівняли результати «Сакраменто» Сабоніса проти бігменів, які поїдуть на Матч зірок від Заходу замість нього

Бокс

Легенда МЮ готовится к дебюту в боксе. К чему здесь Усик и Фьюри?

Футбол

ЛК. Аякс спасается на последних секундах, Бетис сенсационно проигрывает хорватам у себя дома и минимальная победа Маккаби

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис