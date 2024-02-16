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Теннис

Доха. Рыбакина станет соперницей Швёнтек в финальном матче

Елена Рыбакина выиграла свой полуфинал на турнире WTA 1000 в Катаре

Доха, Катар • 11-17 февраля • хард • $3,211,715
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Анастасия Павлюченкова (-) 6:2, 6:4

Казахстанская теннисистка сравняла счёт в очных встречах с Павлюченковой, которой проиграла в 2021 году на Ролан Гаррос.

Рыбакина продлила свою победную серию до восьми матчей и третий раз в этом сезоне сыграет в финале. Напомним, что на прошлой неделе Елены выиграла титул WTA 500 в Абу-Даби, а в начале января стала чемпионкой турнира WTA 500 в Брисбене.

В целом для казахстанки это будет 17-й финал в карьере, в котором она будет бороться за восьмой трофей.

В решающем матче Рыбакина сыграет против Иги Швёнтек, которую трижды обыгрывала в предыдущем сезоне — на Australian Open и турнирах WTA 1000 в Индиан-Уэллс и Риме.

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