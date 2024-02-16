Доха. Швёнтек и Плишкова поспорят за выход в финал соревнований

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 1000 в Катаре

Доха, Катар • 11-17 февраля • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Виктория Азаренко (-) 6:4, 6:0

Каролина Плишкова (Чехия) — Наоми Осака (Япония) 7:6(6), 7:6(5)

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Лейла Фернандес (Канада) 6:4, 6:2

Анастасия Павлюченкова (-) — Даниэль Коллинс (США, Q) 7:5, 6:4

Каролина Плишкова во второй раз в этом году обыграла Наоми Осаку, с которой встречалась в начале января на турнире WTA 500 в Брисбене. В целом это пятая победа чешки в семи встречах с японской теннисисткой. Плишкова продлила свою победную серию до девяти матчей, учитывая титул WTA 250 в Клуж-Напоке на прошлой неделе. Завтра Каролина попробует впервые за четыре встречи обыграть Игу Швёнтек и остановить её беспроигрышную серию в Дохе (11 матчей).

Елена Рыбакина проведёт третий полуфинал на пяти сыгранных турнирах в этом году: на первой игровой неделе она выиграла титул WTA 500 в Брисбене, а на предыдущей стала чемпионкой на турнире WTA 500 в Абу-Даби. Дальше казахстанка встретится с Анастасией Павлюченковой и попробует взять реванш за поражение на Ролан Гаррос в 2021 году.

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