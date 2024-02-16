Хаммамет (М25). Овчаренко впервые с мая прошлого года вышел в полуфинал турнира ITF

Украинский теннисист будет бороться за место в финале турнира ITF M25 в Тунисе

В четвертьфинале соревнований Александр Овчаренко (№898 АТР) за 1,5 часа обыграл итальянца Пьетро Марино (№863 АТР) — 6:3, 6:3. Украинец сделал три брейка и не проиграл ни одного гейма на своей подаче.

22-летний Александр Овчаренко выиграл на этой неделе шестой матч подряд, стартовав в отборочной сетке. Украинец будет играть в полуфинале турнира ITF впервые с мая прошлого года. Отметим, что Овчаренко пропустил больше полугода выступлений из-за травмы плеча и проводит лишь третий турнир после своего возвращения.

В полуфинале соперником украинского теннисиста будет румын Филип Кристиан Жиану (№376 АТР), посеяный на турнире под третьим номером.

btu.org.ua