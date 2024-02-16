Рафаэль Надаль — об окончании карьеры: «Я скажу вам больше перед Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился своими мыслями о ближайших турнирных планах и возможном окончании своей карьеры в этом сезоне

О состоянии своего здоровья

«Сегодня состояние моих дел немного сложнее, потому что я хотел сыграть в Дохе, но ощущения не самые лучшие. Это не драматическая ситуация, но это удар для меня, потому что мне нужно соревноваться, чтобы чувствовать себя теннисистом. Придется немного подождать. Чувства не очень хорошие, но я не могу рисковать. Я тренировался с высокой интенсивностью, но еще не сыграл ни одного сета, хоть я и очень близок к этому. К турниру в Брисбене я был готов, но сейчас к выступлению не готов, и такой риск не по карману».

О своих турнирных планах

«В ближайшее время у меня запланирован выставочный матч против Карлоса Алькараса. А дальше уже турнир в Индиан-Уэллс. Такой план, я надеюсь. То, где я хочу играть, и то, что я собираюсь играть — это очень разные вещи. То, что я хотел, чтобы было бы моим календарем, им уже не будет. Мое расписание будет таким, каким может быть.

Мое видение такое: сыграть грунтовый сезон в приемлемых условиях. И сегодняшнее решение направлено на это. Я говорю о здоровье, а не о конкуренции. Я буду играть то, что могу, в рамках моей реальности и в рамках объективного видения, что я не могу упустить из виду тот факт, что я хочу сыграть на Открытом чемпионате Франции. Я буду минимально рисковать, чтобы иметь возможность в оптимальном состоянии сыграть на Ролан Гаррос».

О том, будет ли этот сезон последним в его профессиональной карьере

«Да, но я не могу подтвердить это на 100%. Я буду идти к такому решению поэтапно. Я скажу вам больше перед Ролан Гаррос. Я даю себе несколько месяцев на размышления. Вы знаете, что многое может произойти, поэтому я не могу определять вещи на месяцы вперед, не соревнуясь».

О своих шансах на выигрыш Ролан Гаррос

«Сегодня я не могу вам ответить, сегодня очень трудно думать, что я могу выиграть Ролан Гаррос, но то, что я смогу приехать и насладиться игрой на этом турнире, — эта мысль приносит мне радость. Если бы я думал, что у меня нулевые шансы на победу, я бы занимался другими вещами».

О своем идеальном прощании с теннисом

У меня есть представление, каким оно должно быть, но я не скажу вам об этом.

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