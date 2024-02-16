Роттердам. Де Минор победил Рублева на пути в полуфинал и дальше сыграет против Димитрова

На турнире АТР 500 в Нидерландах известна первая пара полуфиналистов

Роттердам, Нидерланды • 12-18 февраля • хард (зал) • €2,290,720

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 6) — Александр Шевченко (Казахстан) 7:6(2), 3:6, 6:4

Алекс де Минор (Австралия, 5) — Андрей Рублев (-, 2) 7:6(5), 4:6, 6:3

Григор Димитров третий раз в этом году сыграет в полуфинале турнира АТР. Болгарин четвертый раз будет бороться за выход в финал на соревнованиях в Роттердаме. В 2018 году он уступил в решающем матче Роджеру Федереру.

Алекс де Минор взял реванш у Александра Рублева за поражение на Australian Open в этом году и сравнял счет в личном противостоянии — 3:3. Австралиец второй раз в этом году и шестой раз за карьеру победил соперника из топ-5. Де Минор впервые с августа прошлого года сыграет в полуфинале и встретится там с Григором Димитровым, которому проиграл на этом турнире в прошлогоднем четвертьфинале (общий счет их противостояния — 2:2)

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