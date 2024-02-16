Теннисистка из Румынии об академии Муратоглу: «Это правда, что с раннего возраста спортсменам там дают определенные препараты»

Румынская теннисистка Мария Сара Попа прокомментировала допинговый скандал с участием экс-первой ракетки мира Симоны Халеп и заявила, что многие спортсмены принимают запрещенные вещества

18-летняя Мария Сара Попа рассказала, что теннисистам в академии Муратоглу с 12 лет предлагают принимать специальные препараты, согласие на которые должны подписать и родители, и сами юниоры.

«Я хочу, чтобы для Симоны все закончилось хорошо, как и каждый человек, который ее поддерживает. В этом деле были ошибки с обеих сторон. Возможно, ей следовало быть внимательнее, возможно, Муратоглу тоже следовало быть внимательным, чтобы указать ей, когда именно она должна принять этот препарат. Я не знаю подробностей и не хочу вдаваться в них. Мы не знаем предыстории. Есть спортсмены, которые принимают подобные вещества, только их не ловят, потому что они точно знают, когда нужно вывести вещество, и точно знают, когда его принимать.

Меня, например, проверяли еженедельно, но я никогда не принимала их. Добавки отличаются от веществ, которые дают спортсменам тренеры и врачи академии. Добавки — это именно дневные таблетки, которые может принимать каждый человек.

Мне было 12 лет, когда я стала заниматься в академии Моуратоглу. Это правда, что с раннего возраста спортсменам там дают определенные препараты. В юниорах тебя не проверяют антидопинговые службы. Они дают тебе немного подрасти и потом, когда тебе исполняется 17 лет они начинают проверять тебя более интенсивно. Игроки и родители должны дать свое согласие — им дают бланк, и они должны подписать согласие на прием того или иного препарата», — рассказала румынская теннисистка изданию AS.ro

Напомним, что Симона Халеп рассказала, что перестала сотрудничать с академией Патрика Муратоглу и с ним лично, после своей дисквалификации. Сегодня также стало известно, что румынка намерена взыскать многомиллионную компенсацию с компании, которая производит пищевую добавку.

Отметим, что в разные годы с академией Патрика Муратоглу и с ним как с тренером сотрудничали Серена Уильямс, Стефанос Циципас и Хольгер Руне.

btu.org.ua