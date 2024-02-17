Делрей-Бич. Впервые в истории турнира четыре американца сыграют в полуфинале

На турнире ATP 250 в США известны участники полуфинальных матчей

Делрей-Бич, США • 12-18 февраля • хард • $742,350

Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Тейлор Фритц (США, 1) — Ринки Хиджиката (Австралия) 6:3, 6:3

Маркос Гирон (США) — Патрик Кипсон (США, WC) 6:4, 6:4

Томми Пол (США, 3) — Джордан Томпсон (Австралия) 6:4, 6:3

Фрэнсис Тиафо (США, 2) — Флавио Коболли (Италия, LL) 6:4, 6:2

Девятая ракетка мира Тейлор Фритц впервые с июля 2023 года сыграет в полуфинале турнира ATP. За выход в финал 26-летний американец сыграет со своим соотечественником Маркосом Гироном (счет личных встреч 6:1 в пользу Фрица).

Фрэнсис Тиафо впервые в карьере сыграл против Флавио Коболли и одержал уверенную победу, которая позволила выйти в первый полуфинал с июня 2023 года, когда американец в итоге выиграл титул ATP в Штуттгарте. Следующим соперником Тиафо станет Томми Пол. Для теннисистов этот матч станет шестым в их противостоянии, в котором сейчас лидирует Тиафо — 3:2. Напомним, что Пол на прошлой неделе стал чемпионом турнира в Далласе.

Отметим, что впервые в истории турнира четыре американских теннисиста сыграют в полуфинале.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua