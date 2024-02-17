Доха. Калинина и Сюй Ифань проиграли в полуфинальном матче

Украинско-китайская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 1000 в Катаре

Доха, Катар • 11-17 февраля • хард • $3,211,715

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Ангелина Калинина/Сюй Ифань (Украина/Китай) — Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США/США) 6:7(5), 4:6

Калинина и Сюй Ифань сыграли второй совместный турнир. На прошлой неделе теннисистки уступили в стартовом матче на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Для украинки это был второй полуфинал в парном разряде в WTA-туре: в 2019 году Ангелина вместе с Нао Хибино сыграла на этой стадии турнира WTA 250 в Шэньчжэне, а в 2022 году она с Белиндой Бенчич дошла до полуфинала турнира WTA 500 в Чарльстоне.

Напомним, что в одиночной сетке соревнований в Дохе завершила выступление во втором круге, уступив Елене Остапенко.

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