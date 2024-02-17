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Роттердам. Синнер одержал 200-ю победу в карьере и второй год подряд сыграет в полуфинале против Грикспора

На турнире ATP 500 в Нидерландах известна вторая полуфинальная пара

Роттердам, Нидерланды • 12-18 февраля • хард (зал) • €2,290,720
Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Милош Раонич (Канада, PR) 7:6(4), 1:1 отказ
Таллон Грикспор (Нидерланды) — Эмил Руусувуори (Финляндия) 7:5, 7:6(4)

Янник Синнер отыграл в первом сете два сетбола на своей подаче (при счете 4-5), а во второй партии канадец вынужден был досрочно прекратить поединок из-за травмы. Итальянский теннисист выиграл 13-й матч подряд и стал первым теннисистом родившимся в 2000-х годах, кому удалось выиграть 200 матчей на уровне АТP-тура. Синнер второй год подряд сыграет в полуфинале турнира в Роттердаме и вновь встретится там с Таллоном Грикспором. В прошлом году итальянец в двух сетах победил нидерландского теннисиста на пути в финал этих соревнований.

Напомним, что в другом полуфинальном поединке сыграют Алекс де Минор и Григор Димитров.

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