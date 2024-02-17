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Роттердам. Синнер выиграл 14-й матч подряд и второй год подряд сыграет в финале турнира

На турнире ATP 500 в Нидерландах завершился второй полуфинальный поединок

Роттердам, Нидерланды • 12-18 февраля • хард (зал) • €2,290,720
Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:2, 6:4

Янник Синнер третий раз сыграл против Таллона Грикспора и вновь не проиграл ему ни одного сета. Итальянский теннисист выиграл 14-й матч подряд (11-й в этом сезоне) и второй год подряд сыграет в финале турнира в Роттердаме.

Всего для 22-летнего Янника Синнера это будет 16-й финальный поединок на уровне АТР-тура, в котором он будет бороться за свой 12-й титул. На пути в финал итальянец также победил Ботика ван де Зандсхулпа, Гаэля Монфиса и Милоша Раонича.

В решающем матче Синнер сыграет против австралийца Алекса де Минора, у которого выиграл все пять очных поединков.

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