Симона Халеп хочет взыскать через суд многомиллионную компенсацию за свою четырехлетнюю дисквалификацию

Экс-первая ракетка мира и чемпионка двух турниров Grand Slam Симона Халеп намерена взыскать более 10 миллионов долларов в качестве компенсации с канадской компании Quantum Nutrition, которая производит пищевую добавку, ставшую причиной ее четырехлетней дисквалификации за нарушении антидопинговой теннисной программы.

Румынская теннисистка утверждала, что принимала пищевые добавки, произведенные этой компанией, во время Открытого чемпионата США-2022 после чего в ее допинг пробе был обнаружен роксадустат.

Роксадустат — вещество, которое используется для лечения анемии, но входит в список запрещенных WADA веществ, поскольку считается кровяным допингом, повышающим гемоглобин и производство красных кровяных телец.

Напомним, что на прошлой неделе в Лозанне в Спортивном арбитражном суде прошли трехдневные слушания по апелляции Симоны Халеп на ее длительную дисквалификацию, после чего румынка заявила, что верит в то, что будет оправдана.

btu.org.ua