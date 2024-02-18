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Делрей-Бич. Фритц вновь вышел в финал турнира, Пол победил Тиафо и вторую неделю подряд будет бороться за титул

На турнире ATP 250 в США определились участники финального противостояния

Делрей-Бич, США • 12-18 февраля • хард • $742,350
Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Томми Пол (США, 3) — Фрэнсис Тиафо (США, 2) 6:2, 6:2
Тэйлор Фритц (США, 1) — Маркос Гирон (США) 7:6(8), 6:2

Третий номер посева Томми Пол одержал свою седьмую победу за 11 дней, обыграв своего друга и соотечественника Фрэнсиса Тиафо. Пол реализовал все четыре брейк-поинта, которые он заработал и улучшил счет в очном противостоянии до 3:1. Американец проведет свой пятый финал на турнирах АТР и будет бороться за третий титул.

Тэйлор Фритц — первый игрок, который дважды подряд дошел до финала Делрей-Бич, после Джеймса Блейка в 2007-08 годах. В очном противостоянии с Гироном счет стал 4:1 в пользу Фритца. Тэйлор проведет 12-й финал на уровне АТР-тура и попробует завоевать свой седьмой трофей.

Томми Пол и Тэйлор Фритц встречались друг с другом семь раз и четыре победы одержал в этих играх Пол. Свой последний очный поединок теннисисты провели год назад на турнире в Акапулько — Томми Пол выиграл на решающем тай-брейке.

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