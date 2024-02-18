Теннис
Элина Свитолина: «Сейчас от меня больше ожиданий, потому что люди видят, как я могу играть»
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своем приоритете при подготовке к выступлениям на турнирах
«Сейчас от меня больше ожиданий, потому что люди видят, как я могу играть, видят, что я могу выиграть несколько титулов и бороться с ведущими игроками.
Но для меня очень важно работать каждый день, на каждой тренировке. Просто сосредоточиться на работе, которую я должна делать, и главное — быть здоровой. Когда я здорова, я могу играть хорошо, я могу далеко проходить на турнирах, так что сейчас для меня это приоритет».
Завтра Элина Свитолина сыграет в первом круге турнира в Дубае против еще одной украинской теннисистки — Ангелины Калининой.
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