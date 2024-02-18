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Элина Свитолина: «Сейчас от меня больше ожиданий, потому что люди видят, как я могу играть»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своем приоритете при подготовке к выступлениям на турнирах

«Сейчас от меня больше ожиданий, потому что люди видят, как я могу играть, видят, что я могу выиграть несколько титулов и бороться с ведущими игроками.

Но для меня очень важно работать каждый день, на каждой тренировке. Просто сосредоточиться на работе, которую я должна делать, и главное — быть здоровой. Когда я здорова, я могу играть хорошо, я могу далеко проходить на турнирах, так что сейчас для меня это приоритет».

Завтра Элина Свитолина сыграет в первом круге турнира в Дубае против еще одной украинской теннисистки — Ангелины Калининой.

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btu.org.ua

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