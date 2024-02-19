Буэнос-Айрес. Обладатель wild card выиграл свой дебютный титул ATP, не проиграв ни одного сета по ходу турнира

Факундо Диас Акоста стал чемпионом на домашнем турнире ATP 250 в Аргентине

Буэнос-Айрес, Аргентина • 12-18 февраля • грунт • $728,185

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Факундо Диас Акоста (Аргентина, WC) — Николас Ярри (Чили, 3) 6:3, 6:4

Факундо Диас Акоста выиграл свой дебютный титул ATP в карьере. За весь турнир аргентинец не проиграл ни одного сета. 23-летний игрок впервые за четыре очных поединка смог обыграть Николаса Ярри.

Путь к титулу:

R32: Даниэль Альтмайер (Германия) 6:4, 7:6(6)

R16: Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) 6:2, 6:1

QF: Душан Лайович (Сербия) 6:2, 6:0

SF: Федерико Кория (Аргентина, SE) 6:3, 6:3

FR: Николас Ярри (Чили, 3) 6:3, 6:4

За свое выступление в Аргентине Диас Акоста получит $97,745 призовых и 250 рейтинговых очков. По итогам турнира аргентинец обновит личный рекорд и поднимется на 59-е место в рейтинге ATP (+28).

Николас Ярри шестой раз в карьере сыграл в финале турнира АТР и боролся за свой четвертый титул. Чилийский теннисист заработал в Буэнос-Айресе $57,015 призовых и 165 рейтинговых очков. В понедельник он поднимется на 19-е место в рейтинге АТР (+2).

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