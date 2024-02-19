Делрей-Бич. Фритц прервал победную серию Пола и второй год подряд стал чемпионом турнира

Тэйлор Фритц второй год подряд стал чемпионом на турнире ATP 250 в Делрей-Бич

Делрей-Бич, США • 12-18 февраля • хард • $742,350

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Тэйлор Фритц (США, 1) — Томми Пол (США, 3) 6:2, 6:3

Тэйлор Фритц восьмой раз сыграл против Томми Пола и сравнял счет в их противостоянии одержав четвертую победу. Теннисисты впервые сыграли друг с другом в финале турнира АТР. Фритц второй год подряд дошел до финала в Делрей-Бич и сумел защитить свой титул.

Путь к титулу:

R1: BYE

R2: Нуно Боржеш (Португалия) 7:6(5), 6:4

QF: Ринки Хиджиката (Австралия) 6:3, 6:3

SF: Маркос Гирон (США) 7:6(8), 6:2

FR: Томми Пол (США, 3) 6:2, 6:3

26-летний Тэйлор Фритц провел свой 12-й финал на уровне АТР и завоевал свой седьмой титул. Американец выиграл шестой подряд финальный матч, в котором принимал участие.

За свое выступление в Делрей-Бич Тэйлор Фритц заработал $100,635 призовых и 250 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге он занимает 10-е место.

Томми Пол вторую неделю подряд дошел до финала, но вновь выиграть титул не сумел. Пол пятый раз сыграл в финале турнира АТР и боролся за свой третий чемпионский трофей. В Делрей-Бич он заработал $58,700 призовых и 165 рейтинговых очков.

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