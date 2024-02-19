Дубай. Элина Свитолина против Ангелины Калининой в первом круге: превью матча

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина сыграют друг с другом на старте турнира WTA 1000 в Дубае. Поединок пройдет в понедельник 19 февраля января четвертым запуском на центральном корте и начнется не ранее 17:00 по киевскому времени

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 19.02.2024): 461/242

Призовые за карьеру: $23,142,499

Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 19.02.2024): 346/197

Призовые за карьеру: $3,152,339

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H2H: 1-0

2013 | Донецк (ITF) | хард | R2 | Свитолина — 6:4, 6:1

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге.

История на турнире

Элина Свитолина — 17/6 | Свитолина 7-й раз играет на турнире в Дубае. Она дважды становилась чемпионкой этого турнира — в 2017 и 2018 годах.

Ангелина Калинина — 3/2 | Калинина 3-й раз стартует в Дубае. В прошлом году она дошла до третьего круга основной сетки.

Выступления на харде (на 19/02/2024):

Элина Свитолина — 272/126 (7/2 в этом году)

Ангелина Калинина — 97/81 (2/5 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина — 7/2

Grand Slam — 3/1 | AO — R4

WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал

Ангелина Калинина — 2/5

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 1/1 | Доха — R2

WTA 500 — 1/3 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина — П, В, В, В, П

Ангелина Калинина — П, В, П, В, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина — 24/7 | В прошлом году Элина Свитолина проиграла на турнире в Риме Лесе Цуренко и прервала серию из семи побед подряд в матчах с соотечественницами. Свитолина ни разу не проигрывала украинкам на открытом харде — 10/0.

Ангелина Калинина — 14/7 | Калинина проведет уже второе дерби в этом году. В начале января она проиграла Марте Костюк на старте турнира в Аделаиде.

Элина Свитолина проведет 549-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 354 победы (65%);

Ангелина Калинина проведет свой 125-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 61 победа (49%).

Элина Свитолина проведет 164-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 97 побед (60%);

Ангелина Калинина проведет 38-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 21 победа (57%);

Ангелина Калинина проведет 31-й матч против теннисистки топ-20 и будет бороться за свою 10-ю победу. Последнюю такую победу украинка одержала в начале октября прошлого года на турнире в Пекине, обыграв Маркету Вондроушову (№8).

Победительница этого матча получит $20,650 призовых и 60 рейтинговых очков. Проигравшая — $14,800 призовых и 10 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,43. На победу Ангелины Калининой предлагается коэффициент — 3,11.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 1,40. Успех Ангелины Калининой оценивается коэффициентом — 3,10.

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btu.org.ua