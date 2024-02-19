Дубай. Стивенс сыграет против Швёнтек во втором круге, Крюгер и Френх победили сеяных соперниц

Результаты первого игрового дня на турнире WTA 1000 в ОАЭ

Дубай, ОАЭ • 18-24 февраля • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Слоан Стивенс (США) — Клара Бюрель (Франция, Q) 6:4, 1:6, 6:2

Татьяна Мария (Германия) — Варвара Грачёва (Франция) 6:2, 6:1

Нао Хибино (Япония, Q) — Магда Линетт (Польша) 6:2, 3:6, 6:4

Элизабетта Коччаретто (Италия, LL) — Элизе Мертенс (Бельгия) 1:6, 6:3, 7:6(3)

Эшлин Крюгер (США, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 16) 3:6, 6:3, 6:3

Анна Калинская (-, Q) — Сторм Хантер (Австралия, Q) 6:1, 6:2

Эмма Наварро (США) — Катержина Синякова (Чехия) 4:6, 7:5, 6:4

Жасмин Паолини (Италия) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 11) 4:6, 6:4, 6:0

Магдалена Френх (Польша, Q) — Екатерина Александрова (-, 14) 7:6(2), 6:3

Пэйтон Стёрнс (США) — Мирра Андреева (-) 6:2, 2:6, 6:1

Сорана Кырстя (Румыния) — София Кенин (США) 6:3, 7:6(2)

Донна Векич (Хорватия) — Ван Синьюй (Китай) 6:2, 6:4

Слоан Стивенс впервые за последние десять лет играет в Дубае и одержала первую победу на турнире. Во втором круге американка встретится с Игой Швёнтек и попробует впервые обыграть польку (уступает 0-2), которая вчера стала чемпионкой на турнире WTA 1000 в Дохе.

Эшлин Крюгер (№74 WTA) продлила серию поражений Каролин Гарсии, которая проиграла уже четвёртый матч подряд. Для американки эта победа стала третьей во встречах с представительницами топ-30.

Магдалена Френх (№52 WTA) во второй раз в карьере смогла обыграть соперницу, входящую в топ-20. Впервые ей это удалось в прошлом месяце на Australian Open, где она была сильнее Каролин Гарсии (№19) во втором круге.

Пэйтон Стёрнс (№65 WTA) одержала первую в этом году победу и прервала серию из пяти поражений. Дальше американка встретится с Маркетой Вондроушовой (№8 WTA), которой проиграла в прошлом сезоне на Уимблдоне и US Open. Стёрнс уступила в предыдущих четырёх матчах с теннисистками из топ-10.

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