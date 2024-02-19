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Элина Свитолина: «Играть против соперницы, которая является твоей соотечественницей, всегда сложно»

Украинская теннисистка прокомментировала победу в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае

В своём стартовом матче соревнований Элина Свитолина обыграла Ангелину Калинину.

«Сегодня был тяжелый матч. Всегда сложно играть против соперницы, которая является твоей соотечественницей. Я очень рада, что смогла довести матч до победы в двух сетах, потому что, очевидно, играть третий сет не хотелось бы.

Помогает ли мне в напряженных моментах мой опыт предыдущих выступлений в Дубае? Да, конечно, это становится ключевым фактором. Я так много матчей выиграла здесь, столько замечательных воспоминаний, два титула…

Именно здесь я впервые выиграла такой престижный трофей, а затем вошла в первую десятку рейтинга, и это был особенный момент для меня. Я очень счастлива, что снова вернулась на этот корт и одержала победу»

btu.org.ua

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