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Элина Свитолина: «После Мельбурна я взяла паузу на несколько недель, чтобы восстановиться после травмы спины»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Дубае

В своем стартовом матче Свитолина в двух сетах переиграла свою соотечественницу Ангелину Калинину.

— Поздравляем, Элина! Очень качественное выступление, вы смогли улучшить свой уровень на важных очках. Расскажите, насколько вы довольны сегодняшней победой.
— Это был тяжелый матч. Я рада вернуться на корт, рада, что снова играю. Здесь замечательно. Мне действительно нравится выступать на турнире в Дубае. Здесь я выиграла два титула, так что это особые воспоминания для меня, особый корт. Я очень счастлива, что победила сегодня в двух сетах.

— Это ваш первый матч с Australian Open. Расскажите, как вы готовились.
— После Мельбурна я взяла паузу на несколько недель, чтобы восстановиться после травмы спины. Сейчас я потихоньку возвращаюсь, понемногу становлюсь сильнее. Поэтому я счастлива, что выиграла этот матч и что хорошо чувствовала себя на корте. Просто приятно, когда у тебя нет травм (улыбается).

— И, пожалуй, нельзя представить лучшего места для возвращения, чем этот турнир, где вы выигрывали дважды. Какое это удовольствие выступать на этом стадионе, перед этими зрителями, в этом городе?
— Действительно, здесь замечательный стадион. С каждым годом нас встречают все лучше и лучше. Иногда я бываю здесь просто, чтобы отдохнуть, поэтому хорошо знаю город. Действительно, получаешь удовольствие от своего пребывания здесь.

— Татьяна Мария, еще одна мама в WTA-туре, стала вашей соперницей в следующем круге. Вы давно не играли друг против друга. Какие у вас мысли насчет предстоящего матча?
— Я знаю Татьяну очень давно. Знаю ее стиль игры, который является довольно уникальным. Сейчас мне важно восстановить силы, это мой приоритет. А завтра уже будет новый день и, я надеюсь, что буду готова к игре.

btu.org.ua

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