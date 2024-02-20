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Рейтинг WTA. Остапенко — девятая ракетка мира, Ястремская опустилась на седьмое место в чемпионской гонке сезона

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг

По итогам турнира в Дохе топ-10 мирового рейтинга покинула греческая теннисистка Мария Саккари, а Елена Остапенко вернулась в десятку сильнейших и занимает 9-ю строчку. Остальные теннисистки сохранили свои позиции в топ-10 рейтинга WTA.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 19.02.2024)

1. Ига Швёнтек (Польша) — 10 300 очков
2. Арина Соболенко (-) — 8 905 очков
3. Коко Гауфф (США) — 7 110 очков
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6 738 очков
5. Джессика Пегула (США) — 5 400 очков
6. Онс Жабер (Тунис) — 4 183 очков
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3 885 очков
8. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3 856 очков
9. Елена Остапенко (Латвия) — 3 533 очка (+2)
10. Каролина Мухова (Чехия) — 3 465 очков

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:
99. Эрика Андреева (+7) — дебют в топ-100

Чемпионская гонка сезона

1. Арина Соболенко (-) — 2 325 очков
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 1 828 очков (+2)
3. Ига Швёнтек (Польша) — 1 630 очков (+6)
4. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1 495 очков (-2)
5. Елена Остапенко (Латвия) — 1 358 очков (-2)
6. Коко Гауфф (США) — 1 040 очков (-1)
7. Даяна Ястремская (Украина) — 905 очков (-1)
8. Дарья Касаткина (-) — 838 очков (-1)

9. Анастасия Павлюченкова (-) — 789 очков (+9)
10. Линда Носкова (Чехия) — 770 очков (-2)

btu.org.ua

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