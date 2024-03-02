«Как мне удалось изменить ход поединка в свою пользу? Понятия не имею». Ангелина Калинина — о своей победе в четвертьфинале турнира в Остине

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свой четвертьфинал турнира WTA 250 в Остине против француженки Диан Парри, в котором она победила, уступая по ходу матча 1:6, 2:4

«Как мне удалось изменить ход поединка в свою пользу? Понятия не имею (смеется). Честно, я понятия не имею. Я просто боролась, боролась, боролась. Я все время проигрывала и проигрывала. Я думала: «О, Боже, девочка, прошло только 45 минут. Ты можешь еще немного поиграть?». И вот так, розыгрыш за розыгрышем… Не знаю, каким чудом я выиграла тот второй сет. Моя соперница начала этот матч очень хорошо, ее резаные удары были невероятными. Мой муж, когда я разогревалась перед матчем, он пробивал мне резаные, но его резаные просто смешные по сравнению с ее ударами (все смеются). Так что я была совершенно не готова к такому уровню. Но, слава Богу, я нашла ритм. Поэтому я хочу отдать ей должное, Парри играла невероятно.

Что я себе говорила, чтобы не терять надежду и оставаться в игре? Если говорить о ментальной устойчивости, я многому научилась у топ-игроков. Я много играла с ними в прошлом сезоне. Был матч, в котором я выигрывала 5-1, а моя соперница обыграла меня 7-6. Так что они никогда не сдаются, ни в одном розыгрыше. Поэтому, если хочешь победить, ты должна выкладываться на 100% в каждом моменте, иначе тебя обыграют. Вместе с этим я также научилась тому, что и вернуться в матч можно всегда.

Есть ли для меня разница с кем играть следующий матч? Знаете, я рассказывала уже, что не проверяю сетку, а иду от матча к матчу. Вот первый раунд, теперь второй раунд… Даниэль Коллинс и Ван Сиюй очень разные, одна правша, другая — левша. Они обе играют агрессивно и кто бы из них не выиграл, в любом случае меня ждет тяжелый матч», — поделилась своими эмоциями украинка во время флеш-интервью на корте.

• Обзор четвертьфинала Ангелина Калинина — Диан Парри в Остине (ВИДЕО)

В полуфинале Ангелина Калинина сыграет против китайской теннисистки Ван Сиюй (начало игры ориентировочно в 22:30 по Киеву). Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию матча.

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