Марта Костюк: «Я дважды проигрывала Пегуле, поэтому сейчас действительно хотелось бы победить»

Марта Костюк прокомментировала свой предстоящий полуфинальный матч на турнире WTA 500 в Сан-Диего, в котором она сыграет против пятой ракетки мира Джессики Пегулы

Украинская теннисистка в трех сетах победила Анастасию Павлюченкову в четвертьфинальном поединке, который пришлось прерывать из-за дождя

«Этот дождь стал неожиданностью для всех нас. Думаю, я раньше еще ни разу не была в такой ситуации, чтобы было настолько поздно… Не знаю, как чувствовала себя Павлюченкова, но я была уверена, что пробуду здесь всю ночь, что сегодня этот матч не завершится. Было нелегко, потому что было очень неожиданно.

Какие эмоции от выхода в полуфинал? Дойти до полуфинала это всегда приятно. И я обыграла игрока хорошего уровня, так что это еще приятнее. Это важный матч для меня и для моей карьеры, для моего опыта, потому что условия были сложными и моя соперница сыграла действительно хорошо сегодня. Поэтому эмоции замечательные, но я уже готовлюсь к завтрашнему матчу.

Что я могу сказать о завтрашнем матче с Пегулой? Еще не знаю, пока не успела поговорить об этом со своей командой. Я думаю, что обыграть можно каждую соперницу. И я стараюсь об этом всегда помнить. Я дважды проигрывала ей, поэтому сейчас действительно хотелось бы победить. Надеюсь, что зрители и меня немного поддержат».

Полуфинальный поединок турнира в Сан-Диего между Мартой Костюк и Джессикой Пегулой состоится в ночь с субботы на воскресенье (ориентировочное время начала матча 02:30 по Киеву). Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию поединка.

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