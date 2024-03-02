Президента Tennis Europe и других теннисных чиновников в Чехии задержала полиция

Несколько теннисных функционеров, среди которых и глава федерации Иво Кадерка, подозревают в мошенничестве с государственными средствами

Полиция предъявила обвинения пяти физическим и пяти юридическим лицам по этому делу. Как сообщает Novinek.cz, чешская полиция обвиняет главу национальной теннисной федерации Иво Кадерку, который также является президентом Tennis Europe, в мошенничестве с государственными дотациями (субсидиями) и получении преимуществ при заключении государственных контрактов. Кадерка с четверга находится под стражей вместе с Войцехом Флеглом, членом наблюдательного совета.

Также обвинения выдвигают другим лицам: секретарю федерации, руководителю экономического отдела и бывшему игроку. Речь идет о Даниэле Вацеке, который является тренером теннисиста Томаша Махача. Сообщается, что трое человек были задержаны, а затем освобождены полицией и далее могут быть привлечены к уголовной ответственности.

По данным полиции, во время предоставления услуг при организации местных турниров (кейтеринг, медицинское сопровождение, аренда спортивной площадки) происходило мошенничество с субсидиями, когда пять обвиняемых компаний-поставщиков выставляли завышенные счета за свои услуги или даже выдумывали их.

«В 2021 году 40 миллионов должна была получить «Orel Jednota Praha-Balkán», которую возглавляет сам член наблюдательного совета Войцех Флегл. Фирма Флегла получала от федерации деньги на организацию турниров, а затем продолжала платить миллионы компаниям за отдельные услуги. Некоторые из этих компаний принадлежат Флеглю», — сообщали журналисты irozhlas.cz еще в мае прошлого года.

По обвинению в адрес тренера Томаша Махача сообщается, что жена Даниэля Вацека является владелицей одной из обвиняемых компаний и он фактически действовал от ее имени. В другой части дела следователи утверждают, что Вацек также обратился к компании жены относительно счета за «предоставление экономических и организационных услуг члену сборной Чехии Томашу Махачу».

«По мнению полиции, абсолютно нелогично, что компания в лице ее генерального директора платила Даниэлю Вацеку за тренировку вышеупомянутого теннисиста, поскольку никакого контракта между этой компанией и Томашем Махачем не было прослежено».

Пресс-секретарь Национального спортивного агентства подтвердила прессе, что несмотря на это расследование, НСА не планирует прекращать дотации для федерации тенниса, поскольку они предназначены для всего спорта, а не для конкретных лиц. Известно, что ранее НСА сама расследовала, как федерация тенниса распорядилась 65-миллионной государственной субсидией на проведение финала Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году. Тогда в СМИ была информация, будто часть денег попала к людям из федерации или дочери Кадерки. Однако проверка Национального спортивного агентства не выявила никаких нарушений.

Иво Кадерка возглавляет Чешскую теннисную федерацию с 1998 года, он также является вице-президентом Чешского спортивного союза и президентом теннисного органа Tennis Europe. Накануне журналисты пытались взять у него комментарий, когда спортивный чиновник прибыл на закрытое слушание.

Tennis Europe выпустила заявление, что в соответствии с Конституцией организации, вице-президент Джорджио Ди Палермо возглавит ассоциацию на временной основе, а «учитывая продолжающееся судебное разбирательство (которое не имеет отношения к Tennis Europe), любые дальнейшие комментарии пока неуместны».

Ранее Кадерка работал заместителем министра регионального развития, советником министра финансов и заместителем министра образования. На последней должности у него не было обнаружено конфликта интересов в 2007 году, когда он пообещал субсидию федерации стрельбы, если она позволит ему пользоваться стрельбищем в районе «Прага-9». Журналисты отмечают, что Иво Кадерка имеет немало влиятельных друзей: во время матчей он сидел рядом с бывшим президентом Вацлавом Клаусом, футбольным боссом Мирославом Пелтой, а также регулярно играл в теннис с бывшим министром финансов Мирославом Калоусеком.

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