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Сан-Диего. Бултер победила Векич на пути в полуфинал, Наварро остановила Сэвилл

На турнире WTA 500 в США завершились четвертьфинальные матчи

Сан-Диего, США • 26 февраля — 3 марта • хард • $922,573
Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Джессика Пегула (США, 1) — Анна Блинкова (-) 6:1, 2:6, 6:2
Марта Костюк (Украина, 6) — Анастасия Павлюченкова (-, 4) 3:6, 6:4, 6:3
Эмма Наварро (США, 3) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) 6:4, 6:2
Кэти Бултер (Великобритания) — Донна Векич (Хорватия, 7) 6:4, 6:3

Эмма Наварро второй сезон подряд сыграет в полуфинале домашнего турнира. В целом для американки это будет пятый полуфинал в Туре, в котором она попробует одержать вторую победу. На старте этого сезона Наварро выиграла титул WTA 250 в Хобарте.

Кэти Бултер во второй раз в карьере вышла в полуфинал соревнований на уровне Тура. В прошлом году британка стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Ноттингеме.

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