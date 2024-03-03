Остин. Ангелина Калинина против Ван Сиюй в полуфинале: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина будет играть за выход в финал на турнире WTA 250 в Остине. Поединок против китаянки Ван Сиюй пройдет сегодня и начнется в 22:30 по киевскому времени

Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 02.03.2024): 349/198

Призовые за карьеру: $3,167,139

Дата рождения: 28/03/2001 (22 года)

Место рождения: Тайсин, Китай

Рост: 182 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Guangzhou)

Высший рейтинг WTA: 49 (09/01/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 02.03.2024): 195/133

Призовые за карьеру: $1,785,710

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H2H: 0-1

2020 | Акапулько (WTA 250) | хард | QRF | Ван Сиюй — 7:6, 7:5

Путь на турнире

Ангелина Калинина

R1: Сара Бейлек (Чехия, №132) 6:3, 6:2

R2: Мария Камилла Осорио (Колумбия, №98) 6:1, 6:2

QF: Диан Парри (Франция, №62) 1:6, 6:4, 6:2

Ван Сиюй

R1: Надя Подороска (Аргентина, №85) 7:5, 6:4

R2: Дарья Семенистая (Латвия, №115) 6:1, 6:2

QF: Даниэль Коллинс (США, №48) 6:2, отказ

История на турнире

Обе теннисистки впервые играют на турнире в Остине.

Выступления на харде (на 02/03/2024):

Ангелина Калинина — 100/82 (5/6 в этом году)

Ван Сиюй — 121/85 (9/6 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Ангелина Калинина — 2/6

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 1/2 | Доха — R2, Дубай — R1

WTA 500 — 1/3 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2

Ван Сиюй — 6/6

Grand Slam — 0/1 | АО — R1

WTA 1000 — 2/2 | Доха — QR1, Дубай — R1

WTA 500 — 0/1 | Абу-Даби — R1

WTA 250 — 4/2 | Окленд — 1/2, Хуахин — R2

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина — В, В, В, П, П

Ван Сиюй — В, В, В, П,В

Национальный фактор:

Ангелина Калинина — 9/2 | В конце прошлого года Калинина проиграла Чжэн Циньвэнь на турнире в Чжэнчжоу и прервала серию из четырех побед подряд в матчах с теннисистками из Китая.

Ван Сиюй — 5/4 | Ван Сиюй в этом году проиграла Элине Свитолиной в полуфинале турнира в Окленде;

Ангелина Калинина проведет свой 129-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 64 победы (50%).

Ван Сиюй проведет свой 111-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 50 побед (45%).

Ангелина Калинина 3-й раз будет играть в полуфинале турнира WTA (впервые с мая прошлого года, когда дошла до финала в Риме) и впервые дошла до этой стадии на харде. Украинка выиграла оба своих предыдущих полуфинальных поединка.

Ван Сиюй 6-й раз сыграет в полуфинале турнира WTA и будет бороться за свой 2-й выход в финал. В этом сезоне она проиграла полуфинальный матч на турнире в Окленде.

Победительница этого матча получит $20,226 призовых и 163 рейтинговых очка. Проигравшая — $11,276 призовых и 98 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча китайскую теннисистку и предлагает на ее победу коэффициент — 1,70. Успех Ангелины Калининой в этом матче оценивается коэффициентом — 2,13.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Ангелины Калининой — 2,26, а победа Ван Сиюй — 1,75.

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