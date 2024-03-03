СМИ: Саккари будет сотрудничать с экс-тренером Пегулы

Греческие медиа сообщают об изменениях в команде девятой ракетки мира

Греческий портал Gazzetta сообщает, что Мария Саккари со следующей недели будет работать с Дэвидом Уиттом, который предыдущие четыре года тренировал Джессику Пегулу.

Напомним, что в середине февраля Саккари рассталась с Томом Хиллом, который был её наставником в течение шести лет, а Пегула почти в тот же период сообщила об окончании сотрудничества с Уиттом.

На следующей неделе в Индиан-Уэллс стартует турнир WTA 1000.

btu.org.ua