Шевченко договорился с Федерацией футбола Испании

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко совершил важный рабочий визит в Испанию. Его сопровождали вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь организации Игорь Грищенко. Главной целью поездки стало укрепление международных связей и поиск новых форматов поддержки украинского футбола в условиях войны. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua со ссылкой на источник.
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Встреча с руководством испанского футбола
В рамках визита украинская делегация посетила штаб-квартиру Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Там состоялась встреча с её президентом Рафаэлем Лусаном и директором по международным отношениям Эдуардо Дервишаем.
На встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе:
- организацию совместных детских футбольных лагерей с участием украинских детей,
- обмен опытом между тренерами из Украины и Испании,
- а также возможность проведения официальных матчей сборной Украины на территории Испании.
Испания выражает солидарность
Президент RFEF Рафаэль Лусан выразил солидарность и поддержку украинскому народу от имени всей футбольной общественности Испании. Он подчеркнул, что в такое непростое время важно зберегти єдність та допомогти українському спорту вистояти.
«Футбол — это не просто спорт, это способ объединять людей и поддерживать нацию даже в самых тяжёлых обстоятельствах», — отметил Лусан.
Украинская сторона, в свою очередь, высоко оценила готовность Испании к сотрудничеству, несмотря на сложности, вызванные полномасштабной войной.
«Мы будем делать всё возможное для реализации этих инициатив, ведь они не только развивают спорт, но и дают надежду и мотивацию украинским детям», — отметил Андрей Шевченко.
Вектор на развитие
Украинская ассоциация футбола рассматривает Испанию как важного партнёра в развитии юношеского и профессионального футбола. Потенциальное проведение официальных матчей на испанских стадионах — не только логистическое решение, но и жест поддержки от европейских коллег.
Такие инициативы подчеркивают, что украинский спорт живёт, развивается и получает международную поддержку, несмотря на сложные реалии военного времени.
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