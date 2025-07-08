Шевченко договорился с Федерацией футбола Испании

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко совершил важный рабочий визит в Испанию. Его сопровождали вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь организации Игорь Грищенко. Главной целью поездки стало укрепление международных связей и поиск новых форматов поддержки украинского футбола в условиях войны. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua со ссылкой на источник.

Встреча с руководством испанского футбола

В рамках визита украинская делегация посетила штаб-квартиру Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Там состоялась встреча с её президентом Рафаэлем Лусаном и директором по международным отношениям Эдуардо Дервишаем.

На встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе:

организацию совместных детских футбольных лагерей с участием украинских детей,

обмен опытом между тренерами из Украины и Испании,

а также возможность проведения официальных матчей сборной Украины на территории Испании.

Испания выражает солидарность

Президент RFEF Рафаэль Лусан выразил солидарность и поддержку украинскому народу от имени всей футбольной общественности Испании. Он подчеркнул, что в такое непростое время важно зберегти єдність та допомогти українському спорту вистояти.

«Футбол — это не просто спорт, это способ объединять людей и поддерживать нацию даже в самых тяжёлых обстоятельствах», — отметил Лусан.

Украинская сторона, в свою очередь, высоко оценила готовность Испании к сотрудничеству, несмотря на сложности, вызванные полномасштабной войной.

«Мы будем делать всё возможное для реализации этих инициатив, ведь они не только развивают спорт, но и дают надежду и мотивацию украинским детям», — отметил Андрей Шевченко.

Вектор на развитие

Украинская ассоциация футбола рассматривает Испанию как важного партнёра в развитии юношеского и профессионального футбола. Потенциальное проведение официальных матчей на испанских стадионах — не только логистическое решение, но и жест поддержки от европейских коллег.

Такие инициативы подчеркивают, что украинский спорт живёт, развивается и получает международную поддержку, несмотря на сложные реалии военного времени.

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