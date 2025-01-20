Элина Свитолина – о победе над россиянкой на АО: “Сегодня я была очень мотивирована победить, чтобы люди в Украине проснулись с хорошими новостями”

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии рассказала о своих эмоциях во время матчей против российских теннисисток и о своем месседже, который она оставила на камере



– На камере вы написали «Украинский дух». Почему именно сегодня? Почему именно это послание?

– Как я уже говорила в предыдущем интервью на корте, этот боевой дух, который я демонстрирую, полностью отражает украинский характер. Я стараюсь показать его миру и представить свою страну.

Сейчас для Украины особенно сложное время. Война продолжается уже почти три года, и каждый украинец ежедневно носит на своих плечах этот тяжёлый груз. Для меня важно находить силы побеждать матчи и приносить хоть немного радости, хоть небольшую победу нашим людям. Я чувствую ответственность за это.

Сражаться – это, как минимум, то, что я могу сделать для своей страны.

– Чувствуете ли вы ответственность напоминать людям, что война всё ещё продолжается?

– Да, конечно. Как спортсменка, как одна из ведущих спортсменок Украины, я чувствую, что должна использовать свои платформы и свой голос на максимум, чтобы привлекать внимание к этой теме и собирать средства для разных направлений помощи нашим людям.

Мне кажется, что иногда люди забывают, что война всё ещё продолжается, что мы всё ещё нуждаемся в помощи. Для меня очень важно показать стойкость, показать, что я готова бороться, несмотря ни на что, и представлять этот дух.

• Обзор матча Элина Свитолина – Вероника Кудерметова на Australian Open (ВИДЕО)

– Как вы себя чувствовали, играя сегодня против российской теннисистки? Как вы думаете, как новый президент Трамп повлияет на ситуацию в Украине?

– Я уже много раз играла против российских теннисисток с начала войны. Для меня в этом нет ничего нового. Сегодня я была очень мотивирована победить, чтобы люди в Украине проснулись с хорошими новостями. Я очень рада, что смогла это сделать.

Что касается нового президента США, мне кажется, ему нужно дать время показать себя. Это сложная ситуация. Сейчас много разговоров о том, как всё будет, сможет ли он закончить войну за несколько дней или нет. Мы можем обсуждать это часами, но на самом деле никто не знает, что произойдёт. Мы просто терпеливо ждём этого момента.

– С начала войны вы выиграли уже 9 матчей против российских теннисисток. Вы говорили о своем боевом духе. Откуда вы берёте силы? Делаете ли вы что-то особенно, зная, что будете играть с российской соперницей? И ещё: видите ли вы момент, когда сможете пожать руку российской сопернице?

– Я не делаю ничего особенного. У меня одинаковая утренняя рутина и те же приготовления перед матчами. Всё остаётся таким же.

Просто я чувствую, что дух у меня в таких матчах совсем другой. Я выкладываюсь полностью, отдаю всю свою энергию. Если я не выиграю, то буду бороться до последнего, как будто готова умереть на корте. Я не позволю сопернице выиграть легко. Мне кажется, что именно этот боевой дух помогает мне в таких матчах. Как я уже говорила, у меня лично очень сильные ассоциации с этой страной. Это для меня болезненно и тяжело на сердце. Конечно, это придаёт мне дополнительную мотивацию.



Что касается пожатия рук, то честно говоря, учитывая те чувства и ассоциации, которые у меня есть с этой страной, я не могу представить, что это когда-нибудь произойдет. Это ужасное, ужасное чувство, которого я никому не пожелаю испытать. Просыпаться и узнавать новости о том, что ваши друзья погибли на фронте, убиты российскими солдатами, – это нечто, что невероятно тяжело для моего сердца.



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