Индиан-Уэллс. Радукану сыграет против Ястремской во втором круге, Синякова вышла на Свитолину

Украинские теннисистки узнали своих первых соперниц на турнире WTA 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лучия Брондзетти (Италия) — Магдалена Френх (Польша) 6:2, 6:4

Катержина Синякова (Чехия) — Грет Миннен (Бельгия) 7:5, 7:6(3)

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Ребека Масарова (Испания, Q) 6:2, 6:3

Лучия Брондзетти одержала свою первую победу в Индиан-Уэллс и дальше встретится с Ангелиной Калининой, посеянной под 32-м номером. В прошлом месяце украинка выиграла у Брондзетти в первом круге турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Катержина Синякова четвёртый год подряд стартовала с победы в Индиан—Уэллс и за выход в третий круг будет бороться с 16-й сеяной Элиной Свитолиной. Отметим, что украинка победила во всех трёх встречах с Синяковой, а предыдущая состоялась в 2019 году на турнире WTA 1000 в Торонто.

Эмма Радукану во второй раз сыграет против Даяны Ястремской: в 2022 году теннисистки встречались на турнире WTA 250 в Портороже, где украинка не доиграла матч, снявшись при счёте 6:2, 5:3 в пользу соперницы.

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