Истборн. Киченок и Остапенко победили вторых сеяных на пути в полуфинал

Украинско-латвийская пара продолжает участие на турнире WTA 500 в Великобритании
Истборн, Великобритания • 24-29 июня • трава • $922,573
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвертьфинал
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Барбора Крейчикова/Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 2) 6:3, 6:4
Киченок и Остапенко третий год подряд дошли до полуфинала турнира в Истборне. Теннисистки попробуют во второй раз пробиться в финал соревнований.
Их следующие соперницы определятся в четверг в противостоянии Се Шувэй/Слоан Стивенс (Китайский Тайбэй/США) — Гарриэт Дарт/Майя Ламсден (Великобритания).
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