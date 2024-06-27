Истборн. Киченок и Остапенко победили вторых сеяных на пути в полуфинал

Украинско-латвийская пара продолжает участие на турнире WTA 500 в Великобритании

Истборн, Великобритания • 24-29 июня • трава • $922,573

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Барбора Крейчикова/Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 2) 6:3, 6:4

Киченок и Остапенко третий год подряд дошли до полуфинала турнира в Истборне. Теннисистки попробуют во второй раз пробиться в финал соревнований.

Их следующие соперницы определятся в четверг в противостоянии Се Шувэй/Слоан Стивенс (Китайский Тайбэй/США) — Гарриэт Дарт/Майя Ламсден (Великобритания).

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