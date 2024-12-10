Марта Костюк сыграет на турнире в Аделаиде перед стартом на Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) вошла в заявку турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет с 6 по 12 января



На соревнованиях в Аделаиде выступят также пять теннисисток топ-10: Жасмин Паолини (№4), Джессика Пегула (№7), Эмма Наварро (№8), Дарья Касаткина (№9) и Барбора Крейчикова (№10). Полную заявку турнира можно посмотреть здесь.

В прошлом году Костюк также играла турнир в Аделаиде и дошла до четвертьфинала (заработала 108 рейтинговых очков). Напомним, что неделей ранее украинка сыграет на соревнованиях аналогичной категории в Брисбене. Сразу после турнира в Аделаиде Костюк примет участие в Открытом чемпионате Австралии, где в прошлом году также дошла до 1/4 финала.

btu.org.ua