Рейтинг ATP. Крутых впервые за два года оказался за пределами топ-400, Сачко, Марченко и Ваншельбойм ухудшили свои позиции

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов

Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе опустился на 175-ю строчку (-4), а второй номер украинского рейтинга Илья Марченко покинул топ-250, опустившись на 251-е место (-23).

Также ухудшили свои позиции Эрик Ваншельбойм — 363-е место (-5) и Алексей Крутых, который впервые c марта 2022 года оказался за пределами топ-400 и занимает 401-е место (-4).

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 59-е место в мировой классификации (+1). Владислав Манафов занимает 122-е место (+3), а Владимир Ужиловский — 229-ю позицию (+7).

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