Сборная Украины будет несеяной в Финале Кубка Билли Джин Кинг

Жеребьевка финального турнира среди сильнейших команд сезона состоится на следующей неделе



Официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг опубликовал детали жеребьевки, а также формат финального этапа соревнований.

Посев команд определялся по обновленному рейтингу сборных в начале этого месяца. Во время процедуры жеребьевки, которая пройде 12 мая, в сетку сначала будут внесены сеяные команды, а после этого – несеяные.

Сеяные команды:

Италия (1)

Великобритания (2)

США (3)

Испания (4)

Несеяные команды:

Казахстан

Япония

Украина

Китай

Противостояния между сборными будут состоять из двух матчей – двух одиночных и одного парного. Напомним, что финальный турнир состоится в Шэньчжэне 16-21 сентября.



btu.org.ua