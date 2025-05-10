Сборная Украины будет несеяной в Финале Кубка Билли Джин Кинг

Жеребьевка финального турнира среди сильнейших команд сезона состоится на следующей неделе
Официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг опубликовал детали жеребьевки, а также формат финального этапа соревнований.
Посев команд определялся по обновленному рейтингу сборных в начале этого месяца. Во время процедуры жеребьевки, которая пройде 12 мая, в сетку сначала будут внесены сеяные команды, а после этого – несеяные.
Сеяные команды:
Италия (1)
Великобритания (2)
США (3)
Испания (4)
Несеяные команды:
Казахстан
Япония
Украина
Китай
Противостояния между сборными будут состоять из двух матчей – двух одиночных и одного парного. Напомним, что финальный турнир состоится в Шэньчжэне 16-21 сентября.