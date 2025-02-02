Сингапур. Мертенс впервые с 2023 года выиграла одиночный титул WTA

Элизе Мертенс стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Сингапуре



Сингапур, Сингапур • 27 января – 2 февраля • хард (зал) • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Элизе Мертенс (Бельгия, 2) – Энн Ли (США) 6:1, 6:4

Бельгийская теннисистка провела второй финал в текущем сезоне и одержала первую победу. В январе Мертенс уступила в решающем матче на турнире WTA 250 в Хобарте.

Путь к победе:

R32: Тэйлор Таунсенд (США) 6:1, 6:0

R16: Татьяна Мария (Германия) 6:7(3), 6:3, 6:1

QF: Камила Осорио (Колумбия, 6) 6:4, 6:2

SF: Ван Синьюй (Китай, 4) 6:3, 6:4

FR: Энн Ли (США) 6:1, 6:4

Для Мертенс сегодняшний финал был 15-м за время её выступлений в Туре, в котором она одержала девятую победу. Элизе выиграла седьмой одиночный трофей на хардовом покрытии и первый в зале.

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