Тони Надаль: “На протяжении многих лет вокруг Новака сложилось определённое недоверие и сомнения в серьёзности его травм”

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, высказался о ситуации, связанной с Новаком Джоковичем на Australian Open.



В своей колонке для издания El Pais он заявил, что «понимает», почему зрители освистали сербского теннисиста, когда тот снялся с полуфинального матча против Александра Зверева из-за травмы.

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях и за пределами теннисного сообщества, особенно после того, как Джокович раскрыл подробности травмы левого подколенного сухожилия. Однако Надаль отметил, что недоверие к физическому состоянию Джоковича существовало задолго до этого матча.

«Я считаю, что великого чемпиона, такого как Новак, человека, который вписал самые великолепные страницы в историю тенниса, нельзя так обращаться, когда он покидает корт – и особенно на арене Рода Лейвера, где он установил рекорд по количеству побед и титулов», — написал Надаль. «Но стоит задаться вопросом, почему эта реакция возникла на трибунах».

Джокович получил травму в четвертьфинале против Карлоса Алькараса, и уже тогда были признаки того, что повреждение серьёзное: он отказался обсуждать свою проблему на пресс-конференции и пропустил тренировки перед полуфиналом. На корт он вышел с плотно забинтованным бедром, но, несмотря на физические ограничения, сумел довести первый сет до тай-брейка. Однако после проигрыша первой партии Джокович неожиданно принял решение досрочно завершить поединок.

Это решение шокировало комментаторов и зрителей. Некоторые из них освистали Джоковича, другие аплодировали, когда он покидал корт. Сербский теннисист ответил саркастичным жестом, подняв большой палец вверх, что позже побудило Зверева обратиться к публике в своём интервью на корте.

«Во-первых, я понимаю, что публика выразила разочарование и гнев из-за того, что их лишили ожидаемого зрелища после покупки билетов», – объясняет Надаль. «Но вторая, и, пожалуй, самая важная причина заключается в том, что на протяжении многих лет вокруг Новака сложилось определённое недоверие из-за его гримас и театральных жестов, которые вызывают сомнения в серьёзности его травм…

Не раз мы видели, как Новак демонстрирует нечто подобное – его мимика и язык тела противоречат тому, что происходит на корте, что порождает определённые сомнения в подлинности его проблем», – добавил он.

На следующий день после полуфинала Джокович ответил на критику, опубликовав в социальных сетях снимок МРТ, подтверждающий серьёзность травмы. Однако он не предоставил подробностей о сроках восстановления.

Этот случай стал уже седьмым, когда Джокович снялся с матча на турнире Grand Slam из-за травмы или болезни. Репутация, связанная с противоречивыми травмами, преследует его с начала карьеры, когда он часто брал длительные медицинские перерывы. Например, в 2008 году американский теннисист Энди Роддик после матча с Джоковичем на US Open саркастично поинтересовался, какие травмы тот назовёт на этот раз: «Обе лодыжки? Или спина, бедро, судороги? А может, птичий грипп, сибирская язва, атипичную пневмонию или обычная простуда?»

Даже после того, как Джокович решил проблемы с физической подготовкой и выиграл десятки “мэйджоров”, эта репутация сохранилась – отчасти из-за его способности играть через боль. Например, он выиграл Australian Open в 2021 году с разрывом мышц живота, а в 2023-м – с травмой подколенного сухожилия. Тони Надаль также отметил, что «абсолютная нормальность», с которой Джокович обыграл Алькараса после травмы, контрастирует с его внезапным снятием с матча спустя три дня.



«Я могу представить, как тяжело ему было принять такую негативную реакцию публики», – заключил Надаль. «Если уже сложно смириться с тем, что ты не можешь продолжать бороться, то ещё труднее, если это сопровождается непониманием зрителей. Я надеюсь, что Новак хорошо восстановится и что мы сможем продолжать восхищаться его игрой в течение года. Но также надеюсь, что ему удастся завоевать доверие публики так, как это должен делать чемпион его величины».



btu.org.ua