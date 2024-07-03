Уимблдон. Алькарас и Синнер вышли в третий раунд, Фоньини выбил восьмого номера рейтинга

Результаты матчей среды на турнире в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) — Маттео Берреттини (Италия) 7:6(3), 7:6(4), 2:6, 7:6(4)

Миомир Кецманович (Сербия) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) 4:6, 7:6(7), 1:6, 6:2, 6:3

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) 5:7, 6:3, 7:6(1), 7:6(8)

Даниил Медведев (-, 5) — Александр Мюллер (Франция) 6:7(3), 7:6(4), 6:4, 7:5

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Александар Вукич (Австралия) 7:6(5), 6:2, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 29) — Борна Чорич (Хорватия) 7:6(5), 6:1, 6:3

Брэндон Накашима (США) — Джордан Томпсон (Австралия) 6:3, 6:2, 6:2

Уго Умбер (Франция, 16) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 7:6(9), 6:1, 6:3

Томми Пол (США, 12) — Отто Виртанен (Финляндия, Q) 4:6, 6:3, 5:7, 7:5, 6:4

Александр Бублик (Казахстан, 23) — Артур Казо (Франция) 6:4, 7:6(1), 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Фабио Фоньини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) 6:4, 7:5, 6:7(1), 6:3

Фабио Фоньини (№94 ATP) впервые за четыре встречи смог обыграть Каспера Рууда и одержал первую победу в сезоне над игроком из топ-10. На травяном покрытии это всего вторая победа итальянца в подобных матчах. Фоньини в 14-й раз играет на Уимблдоне и седьмой раз вышел в третий круг, что является его лучшим результатом на этом турнире.

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