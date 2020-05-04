Умер известный украинский тренер

Большая потеря для украинского велоспорта. Вчера в возрасте 76 лет умер известнейший украинский тренер по велоспорту Евгений Штермер.

Как стало известно, возвращаясь вчера домой с тренировки на автомобиле домой тренеру стало плохо. Врачи приехавшие на вызов спасти известного специалиста не сумели. Причиной смерти стал сердечный приступ.

За свою жизнь Евгений Штермер дал путевку в большой спорт более десяти спортсменам, которые в итоге принимали участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных соревнованиях. Даже в столь почетном возрасте он продолжал работать работать в Николаевской областной школе высшего спортивного мастерства. Евгений Штермер был “Заслуженным тренером Украины” по велоспорту.