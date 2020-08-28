Тур де Франс 2020: превью, мнение букмекеров, трансляция

Тур де Франс в этом году занимает особое место в истории с самого старта из-за необычной даты проведения 107-го тура в сентябре. Можно почувствовать первые признаки осени в воздухе, а также почувствовать ветер перемен. Тотальное доминирование команды Дэйва Брейлсфорда, кажется, находится под угрозой как никогда прежде, поскольку Jumbo-Visma хочет занять ее место и имеет для этого все условия.

“Великая петля”, начинающаяся из Ниццы, будет происходить в условиях пандемии. Помимо рисков, которые все это несет – от отдельных, не имеющих особого значения случаев SARS-CoV-2, до возможности исключения целых команд и даже до решения остановить Тур – гонщикам придется сражаться в трехнедельной гонке после чрезвычайно короткого стартового периода. Это приносит с собой большой элемент непредсказуемости, который может преподнести итоговый большой сюрприз.

В очередной раз в гонке не примут участие представители Украины.

Траса Тур де Франс 2020

Тур де Франс начнется на Лазурном берегу, потом будут кратко затронуты Альпы и Центральный массив, а еще немного – Пиренеи. На второй неделе гонка посетит западное побережье Франции, снова войдет в Центральный массив и переедет к перевалам Юра. Последняя неделя – это возвращение в Альпы на три дня и гонка на время в Вогезах, как раз перед финишем на Елисейских полях.

Старт 29 августа, финиш в Париже 20 сентября. Маршрут разделен на 21 этап общей протяженностью 3 470 километров. Программа включает в себя 8 горных этапов, в том числе четыре восхождения (Орсьер-Мерлет, Пюи Мэри, Гранд Коломбье, Мерибель / Коль-де-ла-Лоз), 5 холмистых этапов, 7 возможностей для спринтеров и один индивидуальный заезд на время. Этапы короткие, и много крутых горных бонусов – что-то в духе Вуэльты Испании.

Претенденты на победу

Ввиду неопределенности календаря все команды бросили свои сильнейшие составы на Тур де Франс.

Защитник титула Иган Берналь (Ineos Grenadiers) возглавит команду без британских лидеров: Криса Фрума и Герайнта Томаса. У 23-летнего гонщика умеренно успешный период подготовки. Он выиграл Route d’Occitanie и занял 2-е место на Tour de l’Ain, но на Criterium du Dauphine он не блистал, преждевременно завершив выступления, жалуясь на боли в спине. Перед командой Дэйва Брэйлсфорда стоит два вопроса: сможет ли Бернал одолеть самых сложных соперников и в какой степени команда Ineos Grenadiers сможет контролировать гонку. У Берналя будут весьма солидные помощники в виде Карапаза, последнего победителя Джиро, который в принципе может стать лидером команды, если дела у Берналя пойдут не лучшим образом. Также есть молодой Сиваков и опытные Квятковски с Амадором, которые помогут в горах.

Одним из фаворитов видится также Jumbo-Visma, которая за последние недели продемонстрировала замечательную командную работу и силу. Примоз Роглич и Том Дюмулен будут лидерами. Словенец, победитель последней Вуэльты, выбран в качестве главного соперника Берналя. После перезапуска сезона он стал чемпионом страны, выиграл Тур де л’Ан и следовал к триумфу на Criterium du Dauphine, прежде чем завал отправил его домой. Роглич выглядел очень солидно на подъемах, и его навыки на финише явно лучше, чем у соперников. У словенца были небольшие травмы и пока непонятно полностью ли он восстановился. Он стартует в субботу, и первые этапы покажут, насколько серьезно авария повлияла на его состояние.

Дюмулен, который вместе с Зеппом Куссом будет руководить Рогличем на подъемах, в последние недели показал очень равную форму, и его присутствие впереди гонки не станет сюрпризом. Он может также перехватить статус лидера, если будет такая возможность.

Тибо Пино возвращается за победой. Француз в “Дельфинате” был одним из сильнейших, несмотря на жалобы на боли в спине. Марк Мадио, менеджер Groupama-FDJ, сойдет с ума от радости, если его подопечным удастся сменить Бернара Эно с поста последнего французского победителя гонки.

Микель Ланда искал команду, которая позволите ему ехать на себя, и в этом году ему не будет никаких оправданий: Тур де Франс принадлежит ему. Баск преуспел в Бургосе, меньше – в “Дельфинате”, но горняку, который любит атаковать, будет лучше себя чувствовать по мере появления длинных подъемов. В отсутствие традиционных гонок на время финиш в пятерке лидеров вполне возможен, хотя гонщик Bahrain-McLaren наверняка мечтает о чем-то большем. Когда, если не сейчас?

Мигель Анхель Лопес находится в похожей ситуации. Колумбиец в последних двух сезонах показал, что место на пьедестале почета Гранд-тура ему вполне реальное. В 2018 году он даже поднимался на подиумы Джиро и Вуэльты и не финишировал ниже 7-го места в последних четырех Гранд-турах, в которых он участвовал. Лидер “Астаны” получит удовольствие от горной трассы и, безусловно, не постесняется испытать своих соперников.

21-летний Тадей Погачар, заняв 4-е место в Criterium du Dauphine, становится одним из наиболее подготовленных гонщик. Третий гонщик прошлогодней Вуэльты выступит только на своем втором Гранд-туре в карьере, и хотя юношеская фантазия и сила на его стороне, в трехнедельной поездке по Франции ​​он сразится с более опытными соперниками в этой кампании. Отсутствие опыта не может быть причиной его игнорирования соперниками. Лидер Team Emirates также показал, что не боится атаковать.

Второй герой Франции спокойно подходит к старту. Ромен Барде тоже получил травму на одном из своих первых выступлений. Лидер AG2R La Mondiale проезжает последнюю “Большую петлю” в команде Винсента Лавеню, на Criterium du Dauphine ему не удалось угнаться за лучшими, так что чудес не ждем.

Технические моменты

Бонусы на финише: 10-6-4 секунды (кроме этапа гонок на время).

Premia Bonus Point: 8 – 5 – 2 секунды, определяемые на одном из подъемов 2, 6, 8, 9, 12, 13, 16 и 18 этапов.

Участнику, который упал или остановился из-за дефекта в последней 3-километровой зоне, будет засчитано время группы, в которой он ехал во время соревнования. Это правило не применяется на этапе гонок на время (20) и для первой группы на этапах 4, 6, 13, 15, 16 и 17.

Мнение букмекеров (победитель)

Берналь – 3.28

Роглич – 3.32

Пино – 7.3

Дюмолен 7.5

Карапаз – 14.75

Погачар – 14.75

Трансляция

В прямом эфире все этапы покажет телеканал Евроспорт-1.