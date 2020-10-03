Свежие новости спорта

Из-за пандемии коронавируса получилось так, что вместо того, чтобы наслаждаться Corsa Rosa в мае, в этом сезоне мы получим гонку после недавно завершившегося Тур де Франс. Поздний срок и горный маршрут Джиро д’Италия вызывают вопросы об условиях, в каких окажутся гонщики. Весной на Джиро погода любит быть капризной, что же буде во второй половине октября? Будут ли осенние дни более приятными, когда велосипедистам предстоит подняться на Пассо-делло-Стельвио (2758 м над уровнем моря) или Колле-дель-Анджелло (2744 м)? Страх перед второй волной пандемии коронавируса также будет летать в пелетоне.

Состав команд на Джиро, как всегда, не будет соответствовать составу «Большой петли», но он не окажет ни малейшего влияния на создаваемое зрелище и связанные с ним эмоции. Нет однозначного фаворита. Джиро обещает быть очень и очень интересной.

Маршрут

3 этапа индивидуальных гонок на время, 3 спринта, 8 более-менее горных и 7 горных этапов, в том числе 6 с финишем в гору. Программа включает Сицилию, Адриатическое побережье, Апеннины и Альпийские перевалы перед финальной гонкой на время в Милане. Общая протяженность маршрута Джиро д’Италия с 3 по 25 октября составляет 3497 километров.

Велосипедисты проведут на Сицилии четыре дня. После открытия гонки на время (15 км) и холмистого этапа на третий день гонщики поднимутся на Этну (18,2 км, 6,8%). Завершится первая неделя соревнований этапами на юге Италии, с возможностями для отрывов и спринтеров.

Маршрут после первого перерыва будет придерживаться восточной части Апеннинского полуострова. Кульминацией этой части борьбы станет 34-километровая гонка на время в Вальдоббьядене на этапе под номером 14 и горной развязкой на следующий день. Секция гонок на время является классикой второй недели Джиро, и среди виноградников велосипедистам придется проезжать ее дважды, что должно увеличить разрывы в генеральной классификации. Через день пелотон повернет на восток и войдет в Доломиты. По пути к Пьянкавалло (14,5 км; 7,8%) гонщики будут подниматься на подъемы Селла Чианцутан, Форселла ди Монте Рест и Форселла ди Пала Барзана.

Соревнования на третьей неделе возобновятся в регионе Фриули-Венеция-Джулия, на горе со стеной Монте-ди-Рагогна (2,8 км; 10,4%), а следящие два дня сильно должны потрепать генеральную классификацию. После холмистого участка до Сан-Даниэле-дель-Фриули пелетон направится на запад, оставаясь на границе между Доломитами и Альпами: семнадцатый этап приведет к Мадонна-ди-Кампильо (12,5 км; 5,7%). На следующий день гонщиков ждет 207 километров в Альпах: четыре восхождения, включая восхождение на Чима Коппи: Passo dello Stelvio (2758 м над уровнем моря; 24,7 км; 7,5%) и Torri di Fraele в Национальном парке Делло Стельвио.

Девятнадцатый этап будет отдан спринтерам, и гонка будет двигаться на запад, чтобы на следующий заглянуть во Францию ​​через Колле дель Анджелло (2744 м), Коль д’Изоар (2360 м) и Монженевр с финишем к лыжной станции Сестриере (2035 м; 11,4 км; 5,9%).

Победителя мы узнаем в Милане после индивидуальной гонки на время, длина которой составит 15,7 километра и на которой не будет подъемов.

Фавориты

Победитель прошлого года Ричард Карапас, а также третий гонщик Джиро Примож Роглич будут отсутствовать в этом году, в то время как Винченцо Нибали вернется снова. «Мессинская акула» в последних шести стартах на Джиро финишировала на пьедестале почета, в том числе дважды на высшем. На последней Джиро он был вторым.

В этом сезоне он пока не показал ничего экстраординарного, но это ничего не значит. Приближаясь к своему 36-летнему юбилею, гонщик Trek-Segafredo наверняка станет грозным, становясь все более сильным с каждой неделей гонки.

Саймон Йейтс (Митчелтон-Скотт) также имеет свою историю с итальянским Гранд-Туром. Два года назад он здесь разбивал всех, выиграл три этапа, при этом он долго находился в розовой майке, но ехал он неэкономично, ему не хватило сил на концовку. Триумф в Тиррено-Адриатико показывает, что он в отличной форме перед стартом.

Стивен Круийсвейк (Джамбо-Висма) также столкнется со своими демонами. У голландца в 2016 году практически был Джиро в кармане, но падение на выходе из Колле дель Аньелло, того самого, который теперь будет на 20-м этапе, лишило его места на подиуме. Через год он проиграл из-за проблем со здоровьем. Гонщик Jumbo-Visma возвращается после травмы на Дельфине, и его форма на данный момент остается загадкой, но если он сумеет набрать обороты, то третий гонщик прошлогоднего Тур де Франс имеет шанс на высокое место.

Джерайнт Томас приехал на Corsa Rosa в 2017 году, чтобы добиться своего первого успеха в Гранд-туре, но завал не по его вине похоронил эту мечту. В следующие два сезона он финишировал первым и вторым на Тур де Франс, а в текущем сезоне он не попал в состав Ineos «Big Loop» из-за плохой формы. Валлиец на Тиррено-Адриатико приехал сразу за Йетсом, что говорит о том, что он не приедет в Италию туристом.

Якоб Фульсанг, чем старше, тем лучше. 35-летний датчанин выиграл в этом сезоне Il Lombardia и до конца боролся за радужную майку в Имоле. Таким образом, велосипедиста Астаны следует включить в группу кандидатов на подиум, учитывая, что из его 14 стартов в Гранд-турах на данный момент самым высоким местом является 7-е место на Тур де Франс 2013 года. Вероятно, это последний шанс для него показать сильное выступление на Гранд-Туре.

Украина

Наконец-то Украина также будет представлена на Джиро. Гонщик Bahrain – McLaren Марк Падун также выйдет на старт итальянской супермногодневики. Так, как его команда в первую очередь едет на Джиро за победами на этапах, то шанс показать хорошее выступление у Марка также будет. Горных этапов много и украинца будет свой шанс. Однако форма у 24-летнего гонщика не самая лучшая. После возобновления сезона он не сумел финишировать на Tirreno-Adriatico и Туре Ломбардии, а также стал 61 на Туре Польши. В прошлом году Падун проехал дебютный Гранд Тур – Вуэльту. Несмотря на падения он сумел финишировать в Мадриде и даже был пятым на одном из этапов. Если Марк по ходу гонки сможет набрать обороты, то в несколько отрывов он точно может отобраться.

Мнение букмекеров (победитель)

Джерейнт Томас – 2.15

Саймон Йейтс – 4.5

Якоб Фугсланг – 7.1

Стивен Круийсвейк – 8.1

Винченцо Нибали – 9.3

Трансляция

В прямом эфире все этапы покажет телеканал Евроспорт и Евроспорт 2.