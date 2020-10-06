Свежие новости спорта

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Велоспорт

Марк Падун — 74-ый на третьем этапе велогонки Giro d`Italia

отАндрей Огородник

Окт 6, 2020 ,
Марк Падун

Состоялся третий этап велогонки Giro d`Italia, в которой принял участие лучший велогонщик Украины современности Марк Падун.

К сожалению, пока результаты уроженца Донецка оставляют желать лучше. Украинец хотя и провел гонку лучше, чем на втором этапе, но финишировал лишь на 74-ом месте. В общем рейтинге Марк Падун идет на 72-ом месте.

Отметим, что победителем третьего этапа велогонки Giro d`Italia стал представитель Колумбии Джонатан Кайседоиз команды EF Education First. В общем зачете лидирует Жоао Алмейда, который представляет команду Deceuninck Quick Step.

Напомним, в последний раз украинский велогонщик участвовал на Giro d`Italia семь лет назад.

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