В Украине будет еще одна команда в мировом пелотоне: Eurocar — GRAWE переходит на профи уровень

В 2021 году в международном пелетоне будет выступать еще одна украинская команда. Из аматоров в профессионалы переходит велокоманда Eurocar — GRAWE (ранее выступала под названием SkyFitness – GRAWE). Команда выступала последние несколько лет в любительском пелотоне, но теперь начинает приключение в континентальном дивизионе. В составе на данный момент 10 гонщиков, все украинцы, но по ходу сезона возможны изменения.

История команды

«Команда была создана в 2017. Была идея создать любительскую команду, которая будет выступать на аматорском уровне в Украине, так как любительский велоспорт больше развит в плане медийности. Идея заключалась в том, чтобы собрать аматоров и показать им как из аматорской команды можно сделать команду профессионального уровня. На это все понадобилось 4 года. Так же в 2018 году мы организовали детскую секцию в Вышгороде, нашу идею поддержала Киевская областная школа олимпийского резерва по велоспорту «Проминь». Мы выстраиваем академию велоспорта, можем воспитывать велосипедистов, которые уже в свои 18 лет могут иметь профессиональный контракт», — отметили в пресс-службе клуба EURO.

Спонсоры

С 2017 года и по сегодняшний день команду поддерживает фитнес клуб SkyFitness и австрийская страховая компания Grawe Ukraine. В 2018 году добавились спонсорами Abus – велосипедные шлемы и Nutrixxion – спортивное питание. На 2021 год были добавлены соглашения о спонсорстве с компанией Eurocar, которая является официальным дистрибьютором автомобилей Skoda в Украине, а также на следующий год к проекту добавляется Sks Germany – производители велосипедных аксессуаров.

«Хотим отметить что все наши спонсоры, это украинские компании, которые видят в нас очень мощный маркетинговый рычаг», — заявили в пресс-службе команды.

Состав

На данный момент состав команды выглядит следующим образом:

Стоит отметить Максима Васильева, у которого в активе победы на этапах Tour of Sibiu, Тура Румынии и Гран-при Сочи, правда последняя виктория датируется еще 2014 годом. Также он бронзовый призер чемпионата Украины в групповой гонке в 2018 году. В составе команды также и Алексей Касьянов, который был третьим в прошлом году на Horizon Park Race Classic. Стоит отметить и Владимира Джуса – второго призера Гран-при Одессы 2019. Также стоит отметить на серебряного призера (2019) в групповой гонке среди андеров на чемпионате Украины Виталия Новаковского и чемпиона Украины среди андеров (2018) Александра Шевченко.

«Это не окончательный состав, на данный момент в команде 10 ребят, континентальная команда может иметь 16 гонщиков. По сезону мы будем добирать еще спортсменов. Все зависит от следующего года, ведь ситуация с пандемией не придает уверенности», — отметили в команде.

Календарь

В феврале команда соберется в Турции, где и проведет первые гонки. В марте Eurocar — GRAWE переберется в Грецию и проедет две гонки. Дальше у украинского коллектива запланированы старты Европе и Азии.

«Мы еще работаем над календарем, так как в составе почти все гонщики сборники Украины, нам нужно сбалансировать сезон таким образом что бы они были на пике формы во время чемпионата Европы и мира. Ну и основными стартами конечно же будут старты в Украине, обещают международные велогонки, а так как все наши спонсоры украинские мы максимально постараемся выступить на родине», — отмечает пресс—служба.

Цель

«Философия нашей любительской команды всегда состояла в победах на всех стартах, конечно если не победа то хотя бы пьедестал. В профессиональном спорте будет сложнее с этой философией, но мы будем стараться ее придерживаться. Конечно же популяризация украинского велоспорта», — заявили в Eurocar — GRAWE.