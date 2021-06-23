Тур де Франс: превью, мнение букмекеров, ключевые этапы

Несколько дней остается до старта 108-го выпуска крупнейшей велогонки в мире. Le Tour de France 2021 будет проходить с субботы, 26 июня в Бресте, по воскресенье, 18 июля в Париже. Хотя романтики могут мечтать о Джиро д’Италия, а хипстеры предполагают, что Вуэльта считается самым крутым из Гранд-туров, все в глубине души знают, что Тур де Франс — вершина этого вида спорта, где рождаются легенды, разбиваются сердца и сияют суперзвезды.

На этот раз в меню — аттракцион во французском Бретань, перед выходом на восток через центр страны, чтобы добраться до «мясистых» Альп, где Пиренеи обеспечивают пик сопротивления. Между этапами зажат могучий Мон-Ванту – и даже не один раз, а два раза подряд. Если это не вызывает у вас аппетита, «обратитесь к врачу».

Фавориты

Двумя основными претендентами на итоговый успех является словенский дуэт, который в прошлом году украсил все заголовки газет. В битве за желтую майку в 2020 году сразились Тадей Погачар и Примож Роглич. Хотя Джамбо Висма доминировал в гонке, а Вут Ван Аэрт и Том Дюмулин выступали в роли суперсеместиков, именно Тадей Погачар украл желтую майку с захватывающим духом спектакли на La Planche des Belle Filles. Мы с нетерпением ждем реванша в этом году.

А что насчет Ineos Grenadiers?? После того, как чемпион 2019 года Эган Бернал впервые решил обратить свое внимание Джиро д’Италия, Инеос пришлось тасовать составы. К счастью для них, у них в составе несколько победителей Гранд-туров, и каждому из них может быть предоставлен шанс стать лидером. Один из них — победитель Тур де Франс в 2018 году Джерант Томас. Томас начнет гонку в возрасте 35 лет, но он выиграл Тур де Романди в этом сезоне, несмотря на то, что упал во время одного из этапов. В индивидуальном порядке Томаса могут немного превзойти Погачар или Роглич, но Инеос обладает великолепной командой глубиной. Ричи Порт, Ричард Карапаз и Тао Геогеган Харт в прошлом сезоне финишировали на подиуме Гранд-тура и могут выступить в роли второго лидера, если Томас столкнется с проблемами. Если добавить к этому Михала Квятковски и Люка Роу, Grenadiers обладают исключительной глубиной состава, с которой невозможно сравниться.

В других командах также есть сильные генеральщики. Вилко Кельдерман чуть не выиграл Джиро в прошлом году, но проиграл все в первые недели — он возглавит Bora-Hansgrohe. У Movistar есть 41-летний Алехандро Вальверде, Мигель Анхель Лопес и Энрик Мас. Мас выступил прилично в прошлом году, финишировав 5-м в общем зачете, Лопес будет проигрывать в гонках на время, а Вальверде, ну, ему 41 год уже. Что касается Найро Кинтаны и Аркеа-Самсич, ему не хватает поддержки в горах, которую он хотел бы. И опять же, нужно будет выиграть много времени в горах, чтобы быть в безопасности в гонке на время. Ригоберто Уран недавно продемонстрировал свою силу на Tour de Suisse, он был вторым после Карапаса.

Ключевые этапы

Этап 9: Cluses – Tignes, 145km

Монстр. Monteé de Tignes требователен даже для самых способных горняков в мире. 20,9 км и средний уклон 5,6% уничтожат пелотон. На данном этапе еще рано выигрывать Тур, но здесь он точно может быть проигран. После этого очень понадобится первый день отдыха …

Этап 11: Sorgues – Malaucène, 199km

Два восхождения на гору Ванту — впервые в истории Тур де Франс. Спуск к в Малаусене означает, что те, кто достаточно храбр, чтобы атаковать, должны быть на пределе осторожности, когда будут спускаться. Более 4600 м верх и вниз и 200 км дороги означают также долгий день в седле.

Этап 15: Céret – Andorra la Vella, 192km

На 15 этапе гонка завершит свой переход к Пиренеям, и, если гонщики забудут об этом, 4500 метров подъема наверняка им напомнят. Тем не менее, тема нескольких горных вершин продолжается и 14-километровым спуском по перевалу Бейшалис. Пик этого восхождения также имеет бонусное время, когда первые три гонщика получат временные бонусы, что побудит претендентов на генералку атаковать.

Этап 17: Muret – Saint-Lary-Soulan Col du Portet, 178km

Финиш на вершине горы! Их немного, и они далеко друг от друга на Туре в этом году, но решающее значение будут иметь заключительные подъемы на 17-м этапе. Коль-де-Пейресурд и Коль-д’Азет сыграют важнейшую роль. Настоящее шоу будет на Коль-де-Портэ, подъеме, синониме Тур де Франс. Последние 16,3 км с уклоном 8,6% окончательно покажут, кто чувствует себя лучше всего.

Этап 18: Pau – Luz Ardiden, 130km

Финальный финиш на вершине Тур де Франс 2021 года. Коль дю Турмале, на котором Тибо Пино выиграл в 2019 году, станет прелюдией по этому случаю. Затем следует Luz Ardiden, длина которого не так велика — 13,4 км. Горняки будут отчаянно стремиться выиграть время в GC, поскольку долгая гонка на время все еще будет ждать впереди.

Без украинцев

Украинские велогонщики не будут представлены на этом издании Тур де Франс. Были шансы, что Марк Падун поедет на французскую супермногодневку после двух побед на этапах на Критеруиму дю Дюфине, но его команда решила по-другому. Очень жаль, ведь украинец был в действительно отличной форме, возможно лучшей в жизни.

Мнение букмекеров (победитель)

Тадей Погачар – 2.62

Примож Роглич – 2.87

Джерайнт Томас – 5.50

Ричард Карапаз – 9.00

Ричи Порт – 23.00

Трансляция

В прямом эфире все этапе покажут телеканалы Евроспорт.